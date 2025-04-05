Τραμπ για δασμούς: «Υπομονή, δεν θα είναι εύκολο, αλλά το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ιστορικό»

Σε μια πρώτη δήλωση αφότου τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί 10% σε όλες τις εισαγωγές στις ΗΠΑ προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Κίνα έχει πληγεί πολύ πιο σκληρά από τις ΗΠΑ, δεν υπάρχει σύγκριση (σ.σ. με άλλα κράτη). Αυτή, και πολλά άλλα έθνη, μάς έχουν φερθεί αβίωτα άσχημα» γράφει σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Ήμασταν ο ηλίθιος και αβοήθητος ''στύλος μαστιγώματος'', αλλά όχι πια».

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι η κυβέρνησή του «φέρνει πίσω θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις όπως ποτέ άλλοτε», προτού δηλώσει: «ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ. Κρατατε γερά, δεν θα είναι εύκολο, αλλά το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ιστορικό».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνείται μέχρι στιγμής να υπαναχωρήσει στην πολιτική των δασμών, επιμένοντας αντ' αυτού ότι «μόνο οι αδύναμοι θα χαθούν».

Η Jaguar Land Rover “φρενάρει” εξαγωγές αξίας 6,5 δισ. λιρών στις ΗΠΑ

Στο μεταξύ, η Jaguar Land Rover (JLR) ανακοίνωσε ότι αναστέλλει όλες τις αποστολές στις ΗΠΑ, με τη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία να αντιμετωπίζει τον αντίκτυπο των δασμών 25% του Ντόναλντ Τραμπ στα ξένα αυτοκίνητα.

Η κίνηση της JLR είναι το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα του άμεσου αντίκτυπου ενός παγκόσμιου εμπορικού πολέμου σε Βρετανούς εργαζομένους και εταιρείες, με τον S&P 500 να χάνει 5,06 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αξία αγοράς μόνο τις τελευταίες δύο ημέρες.

Η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία απασχολεί 38.000 άτομα στη Βρετανία, θα σταματήσει τις αποστολές αυτοκινήτων από τη Δευτέρα, ενώ εξετάζει πώς να προσαρμόσει το κόστος στις αμερικανικές εξαγωγές της.

Σύμφωνα με την Telegraph η αναστολή αποστολών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ θα διαρκέσει δύο εβδομάδες.

Η εταιρεία, με έδρα το Κόβεντρι, πούλησε 430.000 αυτοκίνητα το τελευταίο έτος (Μάρτιο 2024 με Μάρτιο 2025), με σχεδόν το ένα τέταρτο των πωλήσεών της να πραγματοποιούνται στις ΗΠΑ.

Η Jaguar Land Rover πούλησε αυτοκίνητα αξίας 6,5 δισεκατομμυρίων λιρών στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τη μεγαλύτερη από οποιαδήποτε αγορά.

Δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου κινδυνεύουν από τους δασμούς του Τραμπ.

Σε μια δήλωση το Σάββατο, ένας εκπρόσωπος της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας είπε ότι «οι ΗΠΑ είναι μια σημαντική αγορά για τις μάρκες πολυτελείας της JLR. Καθώς εργαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τους νέους όρους συναλλαγών με τους επιχειρηματικούς μας εταίρους, λαμβάνουμε ορισμένες βραχυπρόθεσμες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της παύσης της αποστολής τον Απρίλιο, καθώς αναπτύσσουμε τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδιά μας».

Πεκίνο: "Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε αποφασιστικά μέτρα για τα συμφέροντά μας"

Η Κίνα λαμβάνει, και θα συνεχίσει να λαμβάνει, αποφασιστικά μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της κυριαρχίας της ασφάλειας και της ανάπτυξης της, ανακοίνωσε νωρίτερα το Σάββατο το κινεζικό υπουργείο των Εξωτερικών, επικρίνοντας την επιβολή των δασμών από τις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ θα πρέπει “να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τους δασμούς ως ένα όπλο καταπίεσης της οικονομίας και του εμπορίου της Κίνας, αλλά και να σταματήσουν την υπονόμευση των νόμιμων δικαιωμάτων ανάπτυξης του κινεζικού λαού”, ανέφερε το υπουργείο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εισήγαγε την επιβολή πρόσθετων δασμών 34% στα κινεζικά προϊόντα στο πλαίσιο της επιβολής σκληρών μέτρων στους περισσότερους από τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, αυξάνοντας το συνολικό ποσοστό των δασμών που επιβλήθηκαν φέτος στην Κίνα στο 54%.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε τη χθεσινή κίνηση αντιποίνων από το Πεκίνο με την επιβολή πρόσθετων δασμών 34% σε όλα τα αμερικανικά προϊόντα, αλλά και περιορισμών στις εξαγωγές μερικών σπάνιων γαιών, κλιμακώνοντας τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως.

Πηγή: skai.gr

