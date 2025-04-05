Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γάζα: Βίντεο – ντοκουμέντο καταρρίπτει την εκδοχή του Ισραήλ για τη δολοφονία διασωστών

Η βιντεοσκόπηση γίνεται από το ταμπλό ενός οχήματος, και δείχνει μια συνοδεία από ασθενοφόρα με ευδιάκριτη σήμανση να κινούνται κατά μήκος δρόμου

Γάζα: Βίντεο καταρρίπτει την εκδοχή του Ισραήλ για τη δολοφονία διασωστών

Βίντεο ντοκουμέντο, που δείχνει τις τελευταίες στιγμές 15 Παλαιστινίων διασωστών που σκοτώθηκαν από ισραηλινά στρατεύματα στη Γάζα τον περασμένο μήνα, φαίνεται να καταρρίπτει τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον οχημάτων που «κινούνταν ύποπτα».

Η βιντεοσκόπηση γίνεται από το ταμπλό ενός οχήματος, και δείχνει μια συνοδεία από ασθενοφόρα με ευδιάκριτη σήμανση να κινούνται κατά μήκος ενός δρόμου τα ξημερώματα, με προβολείς και φώτα έκτακτης ανάγκης να αναβοσβήνουν.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, παρότι ήταν νύχτα, είναι ευδιάκριτο ότι τα οχήματα είναι ασθενοφόρα, όταν ο ισραηλινός στρατός ανοίγει πυρ εναντίον τους, θέτοντας έτσι ευθέως σε αμφισβήτηση το αφήγημα των IDF.

Το πεντάλεπτο βίντεο, το οποίο η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος (PRCS) δημοσιοποίησε το Σάββατο ανακτήθηκε από το τηλέφωνο ενός από τα μέλη της που σκοτώθηκαν. 

Τα οχήματα σταματούν κοντά σε ένα άλλο, το οποίο φαίνεται να έχει βγει από τον δρόμο. Διασώστες βγαίνουν για να εξετάσουν τυχόν τραυματίες στο σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια ακούγονται πυρά πριν η οθόνη μαυρίσει. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ IDF
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark