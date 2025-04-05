Γάζα: Βίντεο καταρρίπτει την εκδοχή του Ισραήλ για τη δολοφονία διασωστών

Βίντεο ντοκουμέντο, που δείχνει τις τελευταίες στιγμές 15 Παλαιστινίων διασωστών που σκοτώθηκαν από ισραηλινά στρατεύματα στη Γάζα τον περασμένο μήνα, φαίνεται να καταρρίπτει τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον οχημάτων που «κινούνταν ύποπτα».

Η βιντεοσκόπηση γίνεται από το ταμπλό ενός οχήματος, και δείχνει μια συνοδεία από ασθενοφόρα με ευδιάκριτη σήμανση να κινούνται κατά μήκος ενός δρόμου τα ξημερώματα, με προβολείς και φώτα έκτακτης ανάγκης να αναβοσβήνουν.



Όπως φαίνεται στο βίντεο, παρότι ήταν νύχτα, είναι ευδιάκριτο ότι τα οχήματα είναι ασθενοφόρα, όταν ο ισραηλινός στρατός ανοίγει πυρ εναντίον τους, θέτοντας έτσι ευθέως σε αμφισβήτηση το αφήγημα των IDF.



Το πεντάλεπτο βίντεο, το οποίο η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος (PRCS) δημοσιοποίησε το Σάββατο ανακτήθηκε από το τηλέφωνο ενός από τα μέλη της που σκοτώθηκαν.



Τα οχήματα σταματούν κοντά σε ένα άλλο, το οποίο φαίνεται να έχει βγει από τον δρόμο. Διασώστες βγαίνουν για να εξετάσουν τυχόν τραυματίες στο σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια ακούγονται πυρά πριν η οθόνη μαυρίσει.

🚨 Video That Exposes the Israeli Occupation’s Lies



The Palestine Red Crescent Society has obtained a video from the family of a martyred EMT, found on his mobile phone after his body was recovered from a mass grave in Gaza. He was among 15 ambulance and relief team members… pic.twitter.com/8iWqULxijC — PRCS (@PalestineRCS) April 5, 2025

