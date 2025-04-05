Τραμπ: Η δήλωση στη Χάρις που ενόχλησε όταν τον κάλεσε για να αναγνωρίσει την ήττα της

Το τηλεφώνημα της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις στον Ντόναλντ Τραμπ για να αναγνωρίσει την ήττα της στις προεδρικές εκλογές του 2024 αποκαλύπτει η Daily Mail, φέρνοντας στη δημοσιότητα απόσπασμα βιβλίου για το θέμα.



Η συνομιλία σίγουρα αναμενόταν αμήχανη, αλλά ο συγγραφέας Κρις Γουίπλ στο προσεχές βιβλίο του - Uncharted: How Trump Beat Biden, Harris, and the Odds in the Wildest Campaign in History - αποκαλύπτει συναρπαστικές νέες λεπτομέρειες σχετικά με το πόσο επώδυνη ήταν στην πραγματικότητα η συζήτηση.

Το τηλεφώνημα πήγε στραβά, τόσο ως προς την προετοιμασία του όσο και σε αυτά που είπε ο Τραμπ στη Χάρις, οδηγώντας μια από τους κορυφαίους συνεργάτες της να σκεφτεί: «Είναι κοινωνιοπαθής».

Η Χάρις περίμενε να τηλεφωνήσει στον Τραμπ την επόμενη ημέρα των εκλογών, με τη συνομιλία να ετοιμάζεται από την επιτελάρχη της προεκλογικής καμπάνιας της, Σίλα Νιξ, και την επιτελάρχη του Λευκού Οίκου, Λορέιν Βόουλς στο Ναυτικό Παρατηρητήριο στην Ουάσιγκτον όπου η αντιπρόεδρος βρισκόταν.

«Η Νιξ κάλεσε τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο στο κινητό της - αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορούσε να συγχωνεύσει την κλήση με το κινητό της αντιπροέδρου», έγραψε ο Γουίπλ. «Έτσι η Βόουλς κάλεσε τη Χάρις στο δικό της - και εκείνη και η Νιξ συγχώνευσαν τις κλήσεις».



Η Βόουλς ενημέρωσε τότε τον Τραμπ: «Η αντιπρόεδρος είναι στη γραμμή».

«Η Χάρις απευθύνθηκε με σεβασμό στον άνθρωπο που είχε αποκαλέσει φασίστα και υπαρξιακή απειλή για τη δημοκρατία», συνέχισε ο Γουίπλ.

Η αντιπρόεδρος, η οποία ξεκίνησε την εκστρατεία της για την προεδρία στα τέλη Ιουλίου, «αισθάνθηκε το βάρος της συντριπτικής ήττας», περιέγραψε.

«Αλλά σε αντίθεση με τον Τραμπ τέσσερα χρόνια νωρίτερα, εκείνη σεβάστηκε το εκλογικό αποτέλεσμα», σημείωσε ο Γουίπλ.

Ο Χάρις είπε στον Τραμπ στο τηλεφώνημα: «Καλώ για να αναγνωρίσω την ήττα μου. Ήταν δίκαιες εκλογές. Η ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας είναι σημαντική. Είναι σημαντική για τη χώρα».

Και μετά πρόσθεσε, εύστοχα, «ελπίζω να είσαι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς», έγραψε ο Γουίπλ.

Αλλά το πώς αντέδρασε ο Τραμπ στη δήλωση της Χάρις προκάλεσε αρνητικές εντυπώσεις.

«Αν ο Τραμπ εντόπισε κάποια αιχμή σε αυτή την παρατήρηση, δεν το έδειξε. Στην πραγματικότητα, ο εκλεγμένος πρόεδρος ήταν παράξενα εγκάρδιος και φιλόφρων – κάνοντας πλάκα σαν να ήταν στο γήπεδο του γκολφ», έγραψε ο Γουίπλ.

Ο Τραμπ είπε στη Χάρις ότι ήταν «υπέροχη».

«Είσαι σκληρή. Ήσουν πραγματικά υπέροχη. Και αυτός ο Νταγκ - τι χαρακτήρας! Λατρεύω αυτόν τον τύπο», φέρεται να είπε ο νέος πρόεδρος για τον σύζυγό της αντιπάλου του Νταγκ Έμχοφ.

Μια από τις βοηθούς του Χάρις, έγραψε ο Γουίπλ, βρήκε αυτή την αναφορά «περίεργη και ανάρμοστη». Όπως θυμάται σκέφθηκε: «''τι έκανε; τι ήταν αυτό; Είναι τόσο χειριστικό... Είναι κοινωνιοπαθής''».

