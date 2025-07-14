Νέο τεχνικό ορόσημο - που χαρακτηρίζεται ως το πιο σημαντικό μέχρι στιγμής - στη λειτουργία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, επιτεύχθηκε το Σάββατο με τη μεταφορά ισχύος 500 MW από την Αττική προς την Κρήτη.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές του ΑΔΜΗΕ και της θυγατρικής Ariadne Interconnection που αναπτύσσει το έργο, με τα ηλεκτρικά φορτία που μεταφέρθηκαν μέσω της νέας διασύνδεσης, επιτεύχθηκε η μέγιστη ισχύς που μπορεί να υποστηρίξει το κάθε ένα από τα δύο καλώδια υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC), όπως προβλέπεται και στον προγραμματισμό των δοκιμών μεταφοράς ισχύος. Επιβεβαιώθηκε, επίσης, η ορθή λειτουργία του εξοπλισμού των Σταθμών Μετατροπής σε απαιτητικές συνθήκες καύσωνα.

Είχε προηγηθεί στα τέλη Ιουνίου η επιτυχής μεταφορά φορτίων 320 MW και από την Κρήτη προς την Αττική,στο πλαίσιο της οποίας διαπιστώθηκε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση ανταποκρίνεται άρτια στη ροή ισχύος και προς τις δύο κατευθύνσεις.

«Το μεγαλύτερο έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, από το φετινό καλοκαίρι συμβάλλει στην ενεργειακή θωράκιση της Κρήτης, αναβαθμίζοντας άμεσα το τουριστικό προϊόν της», τονίζουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν:

«Σε συνδυασμό με την υφιστάμενη διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, η νέα διασύνδεση, μέσω Αττικής, στο εξής θα προσφέρει πολλαπλά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για τους κατοίκους του νησιού καθώς και ολόκληρης της χώρας».

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020) και από το «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ2021-2027 μέχρι το ποσό των 535,5 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

