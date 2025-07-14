Bitcoin: Νέο ιστορικό υψηλό - Ξεπέρασε τα 121.000 δολάρια

Καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο το bitcoin. Η τιμή του σημαντικότερου κρυπτονομίσματος του κόσμου, ξεπέρασε τη Δευτέρα το ιστορικό υψηλό των 120.000 δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Binance.

Στις 6:41 π.μ. ώρα Ελλάδας, η τιμή του bitcoin έφτασε τα 120.000 δολάρια (+1,87%).

Στις 6:45 π.μ. ώρα Ελλάδας, η τιμή ξεπέρασε τα 121.000 δολάρια, φτάνοντας τα 121.014,73 δολάρια (+2,82%).

Στις 9 Ιουλίου, η τιμή του bitcoin έφτασε σε ένα ακόμη ιστορικό υψηλό, φτάνοντας τα 111.999 δολάρια.

Τον Μάρτιο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία ενός στρατηγικού αποθέματος κρυπτονομισμάτων. Έχει επίσης διορίσει αρκετά άτομα φιλικά προς την κρυπτογράφηση, όπως ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Πολ Άτκινς και ο «τσάρος» της τεχνητής νοημοσύνης του Λευκού Οίκου, Ντέιβιντ Σακς, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Οι επιχειρήσεις του Τραμπ ασχολούνται επίσης με τα κρυπτονομίσματα. Ο όμιλος Trump Media & Technology Group επιθυμεί να κυκλοφορήσει ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο που θα επενδύει σε πολλαπλά κρυπτογραφικά tokens, συμπεριλαμβανομένου του bitcoin.

Το bitcoin δεν απαιτεί μία κεντρική τράπεζα για την έκδοσή του. Οι συναλλαγές Bitcoin παίρνουν τη μορφή ψηφιακών μεταφορών ανάμεσα στους χρήστες του δικτύου bitcoin, χωρίς την ανάγκη ενδιάμεσου.

H πιστότητα και φερεγγυότητα των συναλλαγών διασφαλίζονται με τεχνικές που βασίζονται στην κρυπτογράφηση και καταχωρούνται σε ένα δημόσια κατανεμημένο αρχείο συναλλαγών. Οι συναλλαγές καταγράφονται σε μπλοκ που εκδίδονται κάθε 10 λεπτά περίπου τα οποία σχηματίζουν μια συνδεδεμένη αλυσίδα, το ονομαζόμενο blockchain.

