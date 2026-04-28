Έντονα αντέδρασαν, όπως αναμενόταν, σαουδαραβικοί κύκλοι στην απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών να αποχωρήσουν από τον OPEC και τον OPEC+.



«Η απόφαση της αδελφής χώρας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποσυρθεί από την ΟΡΕΚ και την ΟΡΕΚ+ δεν θα είναι μια παροδική πετρελαϊκή απόφαση, αλλά ένα βήμα που μπορεί να φέρει μεγάλο οικονομικό και στρατηγικό κόστος» δηλώνει σε μήνυμά του στο X o Μανσούρ Αλμαλίκ ένας από τους πιο επιδραστικούς Σαουδάραβες αναλυτές στον τομέα της ενέργειας.

»Αυτό (το κόστος) περιλαμβάνει:

Απώλεια του συντονισμού με τους μεγάλους παραγωγούς Μεγαλύτερη αστάθεια στις τιμές Μείωση της επιρροής εντός της αγοράς ενέργειας Πιθανότητα κλιμάκωσης του ανταγωνισμού για τα μερίδια παραγωγής. Απώλεια ευκαιριών συνεργασίας με σημαντικά μέλη της οργάνωσης σε ζητήματα ενέργειας.

»Η ισχύς δεν βρίσκεται μόνο στην (πετρελαιοπαραγωγική) ικανότητα… αλλά επίσης και στις συμμαχίες» τονίζει ο Αλμαλίκ, ο οποίος έχει βαθιές διασυνδέσεις με την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας καθώς έχει υπηρετήσει ως Σύμβουλος στο Υπουργείο Πετρελαίου (νυν Υπουργείο Ενέργειας) της χώρας.

🚨 قرار دولة الإمارات الشقيقة بالانسحاب من أوبك وأوبك+ لن يكون قرارًا نفطيًا عابرًا، بل خطوة قد تحمل كلفة اقتصادية واستراتيجية كبيرة تشمل:

١. خسارة التنسيق مع كبار المنتجين

٢. تذبذب أكبر في الأسعار

٣. تراجع النفوذ داخل سوق الطاقة

٤. احتمال احتدام المنافسة على الحصص الإنتاج.

٥.… — الدكتور منصور المالك 🇸🇦 Mansour Almalik (@MSAlmalik) April 28, 2026

Πηγή: skai.gr

