Η Shein μηνύει την Temu για πλαστογραφία και απάτη

Ο κινεζικός διαδικτυακός κολοσσός Shein μηνύει το αντίπαλον δέος, Temu, κατηγορώντας την εταιρία ότι έκλεψε τα σχέδιά του και έχτισε μια αυτοκρατορία χρησιμοποιώντας πλαστογραφία, παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας και απάτη.

Η μήνυση κατατέθηκε τη Δευτέρα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον.

Στην καταγγελία της, η Shein ισχυρίζεται ότι η Temu, που ανήκει στην PDD Holdings, «μασκαρεύεται» ως μια νόμιμη διαδικτυακή αγορά επειδή «ενθαρρύνει τους πωλητές της να κλέψουν σχέδια άλλων εμπορικών σημάτων και στη συνέχεια τους εμποδίζει να αφαιρέσουν προϊόντα από την πλατφόρμα, ακόμη και αφού έχουν παραδεχθεί την παράβαση».

Η μήνυση κατά της Temu έρχεται την ώρα που η ίδια η Shein αποκρούει παρόμοιες κατηγορίες από μεγάλες επωνυμίες, συμπεριλαμβανομένων του Levi Strauss και της H&M, αλλά και ανεξάρτητους σχεδιαστές και καλλιτέχνες, και ετοιμάζεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Τι αναφέρεται στη μήνυση

Οι δύο μεγαλύτεροι αντίπαλοι για το μερίδιο αγοράς, Shein και Temu έχουν προσφύγει στα δικαστήρια για να αλληλοκατηγορηθούν για μια σειρά από σκανδαλώδεις κατηγορίες.

Πέρυσι, η Temu μήνυσε τη Shein για ανησυχίες περί πνευματικών δικαιωμάτων και ισχυρισμούς ότι χρησιμοποιεί «εκφοβισμό προμηθευτών σε στυλ μαφίας» για να τους εκφοβίσει σε συμφωνίες αποκλειστικότητας.

Τώρα η Shein περνάει στην αντεπίθεση, κατηγορώντας την Temu για «θρασύδειλη» και παράνομη συμπεριφορά.

«Η Temu προσελκύει τους καταναλωτές των ΗΠΑ να κατεβάσουν και να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή της για κινητά με υποσχέσεις εξαιρετικά χαμηλής τιμής. Αλλά η Temu δεν κερδίζει από την πώληση αυτών των προϊόντων, τα οποία έχουν τόσο χαμηλές τιμές που η Temu πρέπει να επιδοτεί κάθε πώληση, χάνοντας χρήματα σε κάθε συναλλαγή», ανέφερε η καταγγελία.

«Μόνο με την ενθάρρυνση των πωλητών της να παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων και να πουλούν προϊόντα απομίμησης ή υποτυπωδών προϊόντων, μπορεί η Temu να ελπίζει να ελαχιστοποιήσει τις τεράστιες απώλειες που επιδοτεί», προστίθεται στην αγωγή.

Στην καταγγελία, η Shein κατηγορεί επίσης την Temθ για κλοπή σχεδίων και απάτη.

Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, τουλάχιστον ένας από τους υπαλλήλους της Temu έκλεψε «πολύτιμα εμπορικά μυστικά» που εντόπιζαν τα προϊόντα της Shein με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, μαζί με εσωτερικές πληροφορίες τιμολόγησης, για να τη βοηθήσουν στις προσπάθειές της να ανταγωνιστεί.

«Οπλισμένος με αυτές τις κλεμμένες πληροφορίες, η Temu οδήγησε στη συνέχεια τους πωλητές της να αντιγράψουν αυτά και άλλα προϊόντα Shein με τις μεγαλύτερες πωλήσεις και να πουλήσουν εκδόσεις στον ιστότοπο και την εφαρμογή για κινητές συσκευές της Temu», ανέφερε η καταγγελία.

Πηγή: skai.gr

