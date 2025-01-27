Η Protergia συγκρατεί και τον Φεβρουάριο τις τιμές του ρεύματος

Για 8ο συνεχόμενο μήνα η Protergia, μέλος της METLEN Energy & Metals, προσφέρει το ειδικό «πράσινο» οικιακό τιμολόγιο Value Special στα 0,159 €/ΚWh, συνεχίζοντας να στηρίζει τους πελάτες της εν μέσω της αβεβαιότητας και των διακυμάνσεων της αγοράς.

Επιπλέον, εξασφαλίζει σιγουριά και ασφάλεια για όλο το 2025 προσφέροντας το νέο «μπλε» Value Secure 12M στην εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή των 0,099 €/ΚWh με έκπτωση συνέπειας.

Οι τιμές της Protergia παραμένουν σταθερά ανταγωνιστικές και επωφελείς για τους καταναλωτές, εδώ και αρκετούς μήνες τόσο για τα προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και για τα συνδυαστικά προϊόντα Power & Gas. Συγκεκριμένα:

- για 5ο συνεχόμενο μήνα, το οικιακό «μπλε» Value Safe τιμολόγιο 12Μ προσφέρεται στην ίδια τιμή των 0,125 €/ΚWh ανεξαρτήτως συνέπειας

- για 5ο συνεχόμενο μήνα, η συνδυαστική προσφορά για το σταθερό προϊόν Value Power & Gas 12Μ προσφέρεται στην ίδια τιμή των 0,115 €/ΚWh για το ρεύμα και 0,0399 €/ΚWh για το φυσικό αέριο, για οικιακούς πελάτες

- για 10ο συνεχόμενο μήνα, το οικιακό «κίτρινο» κυμαινόμενο τιμολόγιο προσφέρεται στην ίδια τιμή των 0,09093 €/ ΚWh με συνέπεια με το Value Swift on time.

Η εταιρεία σημειώνει επίσης ότι εφόσον η κυβέρνηση προχωρήσει σε οποιαδήποτε επιδότηση, αυτή θα αφαιρεθεί αυτούσια από τους λογαριασμούς.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.