Το Value Secure 12M, το σταθερό πρόγραμμα με τιμή κιλοβατώρας κάτω από 10 λεπτά για ένα ολόκληρο έτος προσφέρει η Protergia, η ενέργεια της METLEN Energy & Metals αλλά και ο μεγαλύτερος ιδιώτης πάροχος ενέργειας στην Ελλάδα, με μερίδιο αγοράς που ξεπερνά πλέον το 20%, που συνδυάζει εξαιρετική οικονομία και ασφάλεια.
Συγκεκριμένα:
- Τιμή κιλοβατώρας: 0,099€/kWh για έναν ολόκληρο χρόνο με προϋπόθεση συνέπειας
- Επιβράβευση συνέπειας: Έκπτωση 7 λεπτών ανά κιλοβατώρα (αρχική τιμή 0,169€/kWh).
- Μηνιαίο πάγιο: 9,90€
Με την εύχρηστη εφαρμογή ProtergiaApp θα μπορεί ο καταναλωτής να έχει τον έλεγχο της κατανάλωσης.
Όποιος συμμετέχει στην Protergia θα πάρει μέρος στις κληρώσεις Porwergiving. Κάθε μήνα, 1 υπερτυχερός κερδίζει €50.000, 10 τυχεροί από € 5.000 και 100 πελάτες της Protergia κερδίζουν τον λογαριασμό τους για έναν χρόνο.
