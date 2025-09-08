Η λίστα με τους 12.720 οικισμούς όπου θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ μέσα στα επόμενα 2 χρόνια

Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκων προβλέπουν τα μέτρα της κυβέρνησης όπως εξειδικεύτηκαν από το οικονομικό επιτελείο.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε βάθος διετίας για την κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους. Αυτό όπως αναφέρθηκε ωφελεί πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες οι οποίοι έχουν την κύρια κατοικία τους στα χωριά της χώρας μας και αφορά 12.720 οικισμούς σε σύνολο 13.585.

Δείτε εδώ αναλυτικά τη λίστα των οικισμών αυτών τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, μειώνονται κατά 30% οι συντελεστές ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά έως 20.000 κατοίκους. Σήμερα ο μειωμένος ΦΠΑ εφαρμόζεται σε 5 νησιά του Αιγαίου λόγω του μεταναστευτικού Χίος, Λέρος, Σάμος, Λέσβος, Κως. Προστίθενται πολλά άλλα τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Πρόκειται για μείωση ποσοστού σε ποσοστό- πρακτικά σημαίνει ότι για αυτά τα νησιά το 24% γίνεται 17% και το 13% γίνεται 9%.

Επιπλέον εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% στα ενοίκια από 35% για εισοδήματα από 12.000 μέχρι 24.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα επεκτείνεται η απαλλαγή φόρου κενών ακινήτων που νοικιάζονται στο 2027, επεκτείνεται η απαλλαγή ΦΠΑ στα νέα κτίρια για το 2026 και επεκτείνεται η απαγόρευση για νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις σε τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.

