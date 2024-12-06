Η KOSMOCAR AE πήρε την ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ

Η KOSMOCAR αποκτά τον έλεγχο του συνόλου της επιχείρησης ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ.

Όπως αναφέρει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε δημόσια ανακοίνωσή της με ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα της και στο πλαίσιο της ενημέρωσής της για συγκεντρώσεις επιχειρήσεων (άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει):

- Στις 19-11-2024 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση με την οποία η επιχείρηση με την επωνυμία KOSMOCAR A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ και με το διακριτικό τίτλο KOSMOCAR A.E. (η KOSMOCAR) αποκτά τον έλεγχο του συνόλου της επιχείρησης με την επωνυμία ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ και με τον διακριτικό τίτλο ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (η ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ).

- Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων είναι:

Η KOSMOCAR δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ανταλλακτικών, αξεσουάρ και ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Η ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ δραστηριοποιείται κυρίως στην εμπορία επαγγελματικών οχημάτων (φορτηγών και λεωφορείων).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.