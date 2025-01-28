Η Jaguar Land Rover αναζητά «υπεράκτιο» δάνειο 500 εκατομμυρίων δολαρίων

Η Jaguar Land Rover, ιδιοκτησίας της ινδικής Tata Motors, σχεδιάζει να συγκεντρώσει 500 εκατομμύρια δολάρια μέσω ενός υπεράκτιου δανείου, σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας.

Τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν θα αναχρηματοδοτήσουν εν μέρει ένα υπάρχον δάνειο 800 εκατομμυρίων δολαρίων που λήγει τον Ιανουάριο. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες με όμιλο τραπεζών, με τον οποίο σχετίζεται, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία σε απάντηση ερωτήματος του Bloomberg.

Η χρηματοδότηση μπορεί να αφορά τετραετή διάρκεια, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη συμφωνία, τα οποία προσθέτουν ότι οι λεπτομέρειες ενδέχεται να αλλάξουν.

Η δανειοδότηση της Jaguar Land Rover έρχεται σε μια πολυάσχολη περίοδο για τους Ινδούς δανειολήπτες, με τους ιδρυτές της Reliance Industries και της Greenko Energy Holdings να αξιοποιούν επίσης τον εξωτερικό δανεισμό εν μέσω της στενής εγχώριας ρευστότητας, η οποία πρόσφατα έδειξε σημάδια χαλάρωσης. Το 2024, οι Ινδοί δανειολήπτες συγκέντρωσαν 23,3 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω υπεράκτιων δανείων έναντι 29,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων το προηγούμενο έτος και 14,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Bloomberg.

Η Moody's Ratings και η S&P Global Ratings έχουν και οι δύο θετικές πιστωτικές προοπτικές για την Jaguar Land Rover. Η S&P ανέβασε την αξιολόγηση της Jaguar στην επενδυτική βαθμίδα πέρυσι.



Πηγή: The Washington Post

