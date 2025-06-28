Ευθυμίου στον ΣΚΑΪ: Τη Δευτέρα στο υπουργικό Συμβούλιο θα παρουσιαστεί από τη Νίκη Κεραμέως το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Τη Δευτέρα - στο υπουργικό Συμβούλιο - θα παρουσιαστεί από την υπουργό Νίκη Κεραμέως το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, δήλωσε στον ΣΚΑΙ η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Σημείωσε ότι θα περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των εργατικών διατάξεων που αφορούν μεταξύ άλλων την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και την ενίσχυση της επιθεώρησης εργασίας. Επίσης, θα περιλαμβάνει απλοποίηση διαδικασιών για τις προσλήψεις

Αναφερόμενη στην ψηφιακή κάρτα εργασίας είπε ότι είναι ένα μέτρο που λειτουργεί και ανέφερε για παράδειγμα ότι τον Απρίλιο στον τουρισμό οι υπερωρίες αυξήθηκαν 1105%, στο λιανεμπόριο 131% και πάνω από 100% στην εστίαση. Αναφερόμενη στη χορήγηση των επικουρικών συντάξεων, η κα Ευθυμιου τόνισε ότι το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πολλά μικρά ταμεία κάτι που καθυστερεί τη χορήγησή τους.

Δήλωσε επίσης ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού βίου. Όπως είπε, έχει ψηφιοποιηθεί το 51% που αφορά 27 εκατομμύρια σελίδες και εκτίμησε ότι μέχρι τις αρχές του 2026 θα έχει ψηφιοποιηθεί και το υπόλοιπο. Εξήγησε ότι η ψηφιοποίηση γίνεται μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Η υφυπουργός σημείωσε ότι μελετάται το ενδεχόμενο παγώματος της εισφοράς αλληλεγγύης για τους εργαζομένους συνταξιούχους.

Πηγή: skai.gr

