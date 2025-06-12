Η Συρία μπαίνει στον κόσμο των crypto μέσω Binance

Η Binance, ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, ανακοίνωσε την είσοδό της στην αγορά της Συρίας μετά την άρση ορισμένων κυρώσεων από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική καμπή για εκατομμύρια κατοίκους της Συρίας, οι οποίοι προηγουμένως είχαν αποκλειστεί από τον παγκόσμιο χώρο των κρυπτονομισμάτων λόγω των διεθνών κυρώσεων, σημειώνει το Coin World.

Για πολλά χρόνια, οι Σύριοι δεν είχαν πρόσβαση σε μεγάλες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, όπως η Binance, γεγονός που περιόριζε τη δυνατότητά τους να συμμετέχουν στην ψηφιακή οικονομία. Η υποτίμηση του τοπικού νομίσματος και η εξάρτηση από τα εμβάσματα από μέλη της οικογένειας στο εξωτερικό έχουν οδηγήσει πολλούς Σύριους στην αναζήτηση εναλλακτικών οικονομικών λύσεων. Με την άρση των κυρώσεων, η Binance αφαίρεσε τη Συρία από τον κατάλογο των απαγορευμένων χωρών, επιτρέποντας στους κατοίκους της Συρίας να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών κρυπτογράφησης.

Η Binance στοχεύει να υποστηρίξει τους νέους Σύριους χρήστες μέσω εκπαιδευτικών εργαλείων και υποστήριξης στην αραβική γλώσσα, διασφαλίζοντας ότι όλοι μπορούν να χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα εύκολα και με ασφάλεια. Η πλατφόρμα προσφέρει πλέον στους χρήστες της Συρίας μια πλήρη σειρά υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών spot και futures, των stablecoins και του Binance Pay για διασυνοριακές πληρωμές.

Το ενδιαφέρον των Σύρων για τα κρυπτονομίσματα είναι μεγάλο, όπως αποδεικνύεται από την κατάταξη της περιοχής στις αναζητήσεις στο διαδίκτυο. Πολλοί Σύριοι ήταν πρόθυμοι να μάθουν για τα ψηφιακά νομίσματα, αλλά δεν είχαν έναν ασφαλή και νόμιμο τρόπο για να ξεκινήσουν. Με την άρση των κυρώσεων, οι Σύριοι έχουν τώρα την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες κρυπτονομισμάτων, όπως η αγορά Bitcoin, η αποστολή USDT στην οικογένεια στο εξωτερικό ή η απόκτηση αποδόσεων από τα χαρτοφυλάκια κρυπτονομισμάτων.

Χαλάρωση των κυρώσεων

Η χαλάρωση των κυρώσεων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ περιλαμβάνει ευρείες εξουσιοδοτήσεις που επιτρέπουν διάφορες οικονομικές δραστηριότητες στη Συρία. Η Γενική Άδεια (ΓΑ) 252 της OFAC επιτρέπει στα πρόσωπα των ΗΠΑ να συμμετέχουν σε συναλλαγές που προηγουμένως απαγορευόταν από τους κανονισμούς για τις κυρώσεις στη Συρία, με εξαιρέσεις για συναλλαγές που αφορούν πρόσωπα που έχουν αποκλειστεί. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών, νέες επενδύσεις και την εισαγωγή πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου από τη Συρία.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει λάβει πρόσθετα μέτρα για την ανακούφιση από τις κυρώσεις. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε απαλλαγή από τον νόμο Caesar, επιτρέποντας σε μη αμερικανικά πρόσωπα να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που επιτρέπονται για αμερικανικά πρόσωπα από το ΓΚ 252 χωρίς να φοβούνται δευτερογενείς κυρώσεις. Η εν λόγω παρέκκλιση πρόκειται να λήξει μετά από 180 ημέρες.

Το FinCEN εξέδωσε επίσης κατ' εξαίρεση απαλλαγή που επιτρέπει στις τράπεζες των ΗΠΑ να ανοίγουν και να διατηρούν σχέσεις ανταποκρίτριας τράπεζας με την Εμπορική Τράπεζα της Συρίας, η οποία είχε προηγουμένως χαρακτηριστεί ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που προκαλεί πρωταρχική ανησυχία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επιπλέον, η FinCEN ανακάλεσε δύο προηγούμενες συμβουλές που αφορούσαν τη Συρία, προειδοποιώντας τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ για τον κίνδυνο συναλλαγών που αφορούν πρόσωπα που έχουν χαρακτηριστεί ειδικά για κυρώσεις.

Οι κίνδυνοι παραμένουν

Παρά τη χαλάρωση των κυρώσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι και περιορισμοί τους οποίους οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Συρία θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους. Αυτοί περιλαμβάνουν περιορισμούς για το ΓΚ 252, περιορισμούς που σχετίζονται με άτομα και οντότητες που εξακολουθούν να έχουν χαρακτηριστεί λόγω των δεσμών τους με το καθεστώς Άσαντ, εξαγωγικούς περιορισμούς που έχουν επιβληθεί από διάφορες χώρες και τον κίνδυνο που συνδέεται με το συνεχιζόμενο καθεστώς της Συρίας ως κράτους-χορηγού της τρομοκρατίας.

Επιπλέον, η Συρία περιλαμβάνεται στον γκρίζο κατάλογο της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), ο οποίος εντοπίζει δικαιοδοσίες με στρατηγικές ελλείψεις στα καθεστώτα τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά όταν συναλλάσσονται, δεδομένου του αυξημένου κινδύνου που συνδέεται με την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και του οικονομικού εγκλήματος.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στη συριακή αγορά θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών τους και οι δυνατότητες ελέγχου των κυρώσεων μπορούν να εντοπίσουν και να αποκλείσουν δραστηριότητες που μπορεί να είναι ενδεικτικές της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, των υπό κυρώσεις προσώπων και άλλων κινδύνων χρηματοδότησης απειλών που παραμένουν στη Συρία.

Πηγή: skai.gr

