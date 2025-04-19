Tα επίπεδα της φτώχειας και της διατροφικής ανασφάλειας στη Νιγηρία παραμένουν υψηλά δυο χρόνια μετά την έναρξη μεταρρυθμίσεων από την κυβέρνηση του προέδρου Μπόλα Άχμεντ Τινούμπου, τόνισε χθες Παρασκευή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Η κυβέρνηση έλαβε «σημαντικά μέτρα για τη σταθεροποίηση της οικονομίας και την υποστήριξη της ανάπτυξης», όμως «τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη γίνει αισθητά σε όλους τους Νιγηριανούς, με υψηλά επίπεδα φτώχειας και διατροφικής ανασφάλειας», σημείωσε σε ανακοίνωσή του ο Άξελ Σίμελπφενιγκ, επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ στη Νιγηρία.

Τα σχόλια αυτά διατυπώθηκαν έπειτα από δυο εβδομάδες συνομιλιών κλιμακίου του διεθνούς χρηματοπιστωτικού θεσμού και παραγόντων της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών στη Νιγηρία, την πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής.

«Οι προοπτικές πλήττονται από σημαντική αβεβαιότητα», σημείωσε ακόμη, με φόντο το ολοένα πιο δύσκολο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και τις τιμές του πετρελαίου σε πτώση, κάτι από το οποίο δεν αναμένεται να μείνει αλώβητη η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή αργού στην Αφρική.

Οι μεταρρυθμίσεις του προέδρου της Νιγηρίας πάντως σήμαναν ότι η οικονομία βρίσκεται σε «καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσει το εξωτερικό περιβάλλον», εκτίμησε ο κ. Σίμελπφενιγκ.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία, τον Μάιο του 2023, ο πρόεδρος Τινούμπου άρχισε να θέτει σε εφαρμογή διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως ο τερματισμός της επιδότησης των καυσίμων και η φιλελευθεροποίηση του νομίσματος, για να προσελκύσει ξένες επενδύσεις.

Όμως οι άμεσες συνέπειες ήταν η αύξηση του πληθωρισμού, που έσπασε το φράγμα του 30% το 2024, κι η κατάρρευση του νάιρα, του νομίσματος της Νιγηρίας, καθώς η χώρα βίωσε τη χειρότερη οικονομική κρίση τριών δεκαετιών.

Τον Οκτώβριο του 2024, η Παγκόσμια Τράπεζα εκτίμησε πως ο μισός και πλέον πληθυσμός της Νιγηρίας —ή, με άλλα λόγια, 129 εκατομμύρια άνθρωποι— έχει πλέον ολισθήσει κάτω από το όριο της φτώχειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

