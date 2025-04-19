Ο όμιλος Volkswagen μιλά για πιθανή μετεγκατάσταση μέρους της παραγωγής της Audi στις ΗΠΑ

Ο όμιλος Volkswagen θα μπορούσε να μετεγκαταστήσει μέρος της παραγωγής της μάρκας Audi στις ΗΠΑ, προκειμένου να γλιτώσει από τους αμερικανικούς δασμούς (+25%), δήλωσε ο επικεφαλής του γερμανικού κολοσσού της αυτοκινητοβιομηχανίας σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε χθες, προσθέτοντας πως διεξάγει συνομιλίες με την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο όμιλος Volkswagen θέλει να κάνει «ό,τι είναι δυνατόν για να παραμείνει αξιόπιστος επενδυτής και εταίρος στις ΗΠΑ», διαβεβαίωσε ο Όλιβερ Μπλούμε σε συνέντευξή του στη Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Τόνισε πως για την Audi η παραγωγή στις ΗΠΑ εγγράφεται «στην αναπτυξιακή στρατηγική μας».

Απέκλεισε πάντως τη μεταφορά της παραγωγής των σπορ αυτοκινήτων Porsche στις ΗΠΑ, παρότι αυτή είναι η μεγαλύτερη αγορά τους, λόγω του χαμηλού όγκου πωλήσεων (70.000 οχήματα τον χρόνο).

Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή κατασκευάστρια αυτοκινήτων, ο όμιλος Volkswagen, πλήττεται ιδιαίτερα από τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς. Τα αυτοκίνητα με τον λογότυπο VW που πωλούνται στις ΗΠΑ κατά το 65% έχουν εισαχθεί από την Ευρώπη ή από το Μεξικό, παρότι υπάρχει εργοστάσιο της μάρκας στο Τενεσί.

Τα οχήματα των Audi και Porsche παράγονται όλα εκτός ΗΠΑ.

Και η αμερικανική αγορά, όπου οι πωλήσεις σημείωσαν συνολικά αύξηση 6,4% πέρυσι, έχει γίνει ακόμη σημαντικότερη για τον όμιλο Volkswagen με δεδομένη τη μείωση της ταχύτητάς της στην Κίνα, όπου ο όμιλος, που διέρχεται κρίση ανταγωνιστικότητας, έχει ξεπεραστεί, ιδιαίτερα στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ο κ. Μπλούμε, αποφεύγοντας να κάνει εκτιμήσεις για τις συνέπειες των δασμών, είπε πως «προετοιμαζόμαστε για διάφορα σενάρια», αλλά πρόσθεσε πως δεν θα πάρει αποφάσεις «εσπευσμένα» αλλά θα αναζητήσει «συνολική λύση» με την κυβέρνηση Τραμπ.

Τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να ανοίγει την πόρτα στην αναζήτηση συμβιβαστικής στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς μεγάλες αμερικανικές κατασκευάστριες κρούουν πλέον τον κώδωνα του κινδύνου για τον αντίκτυπο των δασμών στην παραγωγή και στα έσοδά τους. Δήλωσε έτοιμος να εξετάσει «πώς μπορούν να βοηθηθούν οι κατασκευάστριες», χωρίς πάντως να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.