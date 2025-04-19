«Η νέα ανακοίνωση του οίκου Standard & Poor’s αποτελεί μια ακόμα διεθνή αντικειμενική αναγνώριση του μετρήσιμου αποτελέσματος που παράγει η συστηματική και αποφασιστική οικονομική πολιτική των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, μια οικονομική πολιτική που συνδυάζει τη δημοσιονομική στοχοθεσία και σύνεση με την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή», δήλωσε αργά χθες βράδυ αναφορικά με τη νέα αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου απο τον οίκο Standard & Poor’s, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Όπως σημείωσε, «η συγκεκριμένη εξέλιξη, που ενισχύει ακόμα περισσότερο την αξιοπιστία της χώρας, αποτελεί καρπό- και ταυτοχρόνως πιστοποίηση- της επιτυχούς υλοποίησης του προϋπολογισμού και της αύξησης των εσόδων με την άμβλυνση της φοροδιαφυγής, της περαιτέρω μείωσης του δημόσιου χρέους και του κόστους δανεισμού για το κράτος και τις επιχειρήσεις, της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσα από την πλήρη αξιοποίηση κάθε ευρωπαϊκού πόρου, της κάλυψης του επενδυτικού κενού και των πρωτοβουλιών για ακόμα πιο φιλικό προς την εξωστρέφεια και την καινοτομία περιβάλλοντος, της αύξησης των εξαγωγών και της αλλαγής του ποιοτικού τους μείγματος, της διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης και της αύξησης της απασχόλησης με δημιουργία πάνω από μισό εκατομμύριο νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα όμως, η συγκεκριμένη εξέλιξη, που λαμβάνει χώρα εν μέσω νέων διεθνών αναταράξεων, αποτελεί και σαφή υπενθύμιση της σημασίας που αποκτά η συνέχιση της καθημερινής σκληρής δουλειάς μέσα σε ένα περιβάλλον εσωτερικής πολιτικής σταθερότητας, μακριά από έωλους λαϊκισμούς και ακοστολόγητες λογικές. Παρά το γεγονός ότι οι προσπάθειες της Ελλάδας πιάνουν τόπο, δεν εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας, επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις που ζητά η κοινωνία και χρειάζεται ο τόπος, με στόχο την αύξηση των εισοδημάτων για όλους και την ισόρροπη ανάπτυξη στο σύνολο της χώρας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

