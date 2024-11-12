ΑΑΔΕ: Εντατικοί έλεγχοι σε οδηγούς ταξί στην Αττική για το ειδικό αυτοκόλλητο

Σε εντατικούς ελέγχους σε κεντρικές οδούς της Αθήνας, σε πιάτσες ταξί, στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και σε κεντρικούς σταθμούς ΚΤΕΛ της Αττικής, προχώρησαν ειδικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ τις τελευταίες 48 ώρες, προκειμένου να εξακριβωθεί, αν οι οδηγοί ταξί έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση τους να έχουν εγκατεστημένο το ειδικό αυτοκόλλητο στο πίσω δεξί παράθυρο του οχήματος τους.



Το συγκεκριμένο αυτοκόλλητο ενημερώνει τους πελάτες ότι τα ταξί είναι υποχρεωμένα να δέχονται πληρωμές και μέσω της χρήσης POS.

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν αλλά και από τις λίστες που απέστειλαν τα κατά τόπους σωματεία, εκτιμάται ότι πανελλαδικά περίπου το 50% των οδηγών ταξί έχουν συμμορφωθεί με τη συγκεκριμένη υποχρέωση. Οι έλεγχοι πρόκειται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες τόσο στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη χώρα. Μέχρι στιγμής, όσοι οδηγοί εντοπίστηκαν χωρίς εγκατεστημένο αυτοκόλλητο δέχθηκαν συστάσεις και καταγράφηκαν τα στοιχεία τους, ενώ τα πρόστιμα πρόκειται να ενεργοποιηθούν από τα τέλη της εβδομάδας για όσους εντοπιστούν να μην έχουν συμμορφωθεί με την πρόβλεψη του νόμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.