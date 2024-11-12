Οι πληρωμές εκκαθάρισης ενισχύσεων αγροπεριβαλλοντικών μέτρων του ΠΑΑ άρχισαν

Ξεκίνησαν οι πληρωμές εκκαθάρισης των ενισχύσεων έτους 2023 Αγροπεριβαλλοντικών και Βιολογικών Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2022

Ξεκίνησαν τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2024, οι διαδικασίες αρχικά της εκκαθάρισης πληρωμής που αφορούν στο Μέτρο 10

«Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα» έτους αιτήσεων 2023 δηλαδή:

Προστασία άγριας ορνιθοπανίδας,

Προστασία του παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας

Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας,

Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα

Εφαρμογή της μεθόδου ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ.

Οι διαδικασίες συνεχίζονται με την εκκαθάριση πληρωμής που αφορούν στο Μέτρο 11 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή/διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία/κτηνοτροφία» επίσης για το έτος αιτήσεων 2023.

Η διαδικασία πληρωμής ολοκληρώνεται μετά την οριστικοποίηση των προβλεπόμενων ελέγχων από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αρμόδιους εξουσιοδοτημένους φορείς δηλαδή τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) και ανάλογα με την ροή των φακέλων.

Τα σχετικά αρχεία των πληρωμών που έχουν ολοκληρωθεί, έχουν ήδη αποσταλεί στην τράπεζα, ενώ σταδιακά η πίστωση των λογαριασμών θα πραγματοποιηθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας για το σύνολο των δικαιούχων.

Με την ολοκλήρωση των πληρωμών θα ακολουθήσει νεότερη λεπτομερής ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

