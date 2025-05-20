Η ΕΕ σχεδιάζει τέλος ύψους 2 ευρώ στα μικρά δέματα από την Κίνα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να επιβάλει ενιαίο τέλος 2 ευρώ σε δισεκατομμύρια μικρά δέματα που εισέρχονται στο μπλοκ, κυρίως από την Κίνα, προκαλώντας νέο πλήγμα σε διαδικτυακούς λιανοπωλητές όπως οι Temu και Shein.

Ο επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφκοβιτς, είπε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι πρότεινε την Τρίτη να μπει ένα τέλος διαχείρισης, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τα 4,6 δισεκατομμύρια μικρά δέματα που φτάνουν κάθε χρόνο απευθείας στα σπίτια των καταναλωτών.

Σύμφωνα με το προσχέδιο πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έχουν στη διάθεσή τους οι Financial Times, το τέλος των 2 ευρώ θα ισχύει για τις άμεσες πωλήσεις, ενώ τα αντικείμενα που αποστέλλονται σε αποθήκες θα φορολογούνται με 0,50 ευρώ.

Μέρος των εσόδων θα καλύπτει το κόστος πρόσθετων τελωνειακών ελέγχων, ενώ το υπόλοιπο θα κατευθύνεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Ο Σέφκοβιτς έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει την τεράστια αύξηση στις αποστολές δεμάτων, η οποία –όπως είπε– έχει φέρει περισσότερα επικίνδυνα ή μη εγκεκριμένα προϊόντα στην αγορά και έχει προκαλέσει παράπονα από Ευρωπαίους καταστηματάρχες, που μιλούν για αθέμιτο ανταγωνισμό.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα και οι ΗΠΑ προχώρησαν στην κατάργηση της πολιτικής «de minimis» για κινεζικά αγαθά βάσει της οποίας τα μικρά δέματα έμπαιναν αδασμολόγητα στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο των δασμών που επέβαλε στο Πεκίνο, με αποτέλεσμα τα προϊόντα αυτά να εκτεθούν αυτόματα στους υψηλότατους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ στα εισαγόμενα κινεζικά αγαθά από τις 2 Μαΐου, όταν τέθηκε σε ισχύ το διάταγμα Τραμπ για τους αυξημένους δασμούς.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ορισμένοι λιανοπωλητές να εγκαταλείψουν την αγορά των ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, με εκτελεστικό διάταγμα του Λευκού Οίκου οι ΗΠΑ προχώρησαν στη μείωση του «de minimis» δασμού στις αποστολές από την Κίνα στο 54% από 120%, με μια σταθερή χρέωση 100 δολαρίων να παραμένει σε ισχύ από τις 14 Μαΐου.

Πρόκειται για πακέτα με μικρής αξίας προϊόντα, κάτω των 800 δολαρίων.

