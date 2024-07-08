Η δανική ζυθοποιία Carlsberg, η οποία επιδιώκει να διαφοροποιήσει τα προϊόντα της, ανακοίνωσε σήμερα την εξαγορά της βρετανικής εταιρείας παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών Britvic έναντι 3,3 δισεκατομμυρίων στερλινών (3,9 δισ. ευρώ), δύο εβδομάδες μετά την απόρριψη μιας προηγούμενης προσφοράς.

«Τα διοικητικά συμβούλια του ομίλου Carlsberg και της Britvic PLC ανακοίνωσαν σήμερα πως κατέληξαν σε συμφωνία για τους όρους της προσφοράς (...) που έγινε από την Carlsberg UK, θυγατρικής της Carlsberg σε ποσοστό 100%, για να αποκτήσει το σύνολο των κοινών μετοχών της Britvic που έχουν εκδοθεί και πρόκειται να εκδοθούν», ανέφερε ο δανικός όμιλος σε ανακοίνωσή του.

Στην εξαγορά της Britvic, η οποία εκτός από τις δικές της μάρκες εμφιαλώνει επίσης προϊόντα της αμερικανικής Pepsico για τη βρετανική αγορά, εκτιμάται το κεφάλαιό της στα 3,3 δισεκ. στερλίνες (περίπου 3,9 δισεκ. ευρώ). Είναι 200 εκατ. στερλίνες περισσότερα από την προηγούμενη προσφορά της Carlsberg στα μέσα Ιουνίου, που εκτιμούσε το κεφάλαιο σε όχι περισσότερα από 3,1 δισεκ. στερλινες.

Στους μετόχους της Britvic θα προσφερθεί πριμ 7,9% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής και άνω του 36% σε σχέση με την τιμή της μετοχής πριν από ένα μήνα. Η Britvic παράγει κυρίως τους χυμούς της μάρκας Robinson, τα μη αλκοολούχα ποτά Tango και στη Γαλλία τα σιρόπια Teisseire.

Αν περιληφθούν και τα χρέη της Britvic ύψους σχεδόν 700 εκατ. στερλινών στις 31 Μαρτίου, η συνολική αξία της επιχείρησης φθάνει τα 4,1 δισεκ. στερλίνες (4,8 δισεκ. ευρώ).

«Η προτεινόμενη συναλλαγή δημιουργεί ένα διευρυμένο διεθνή όμιλο, ο οποίος βρίσκεται σε καλή θέση για να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες ανάπτυξης σε τομείς των ποτών», δήλωσε ο Ίαν Ντουράντ, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Britvic, σε ανακοίνωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η μετοχή της Britvic στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου σημείωνε άνοδο 4,21% σήμερα λίγο μετά τις 10:30 ώρα Ελλάδας) και αυτή της Carlsberg σημείωνε άνοδο κατά 3,34% στην Κοπεγχάγη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

