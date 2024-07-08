Αύξηση 13,6% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Μάιο εφέτος, με την αξία των εισαγωγών να υπερβαίνει σημαντικά εκείνην των εξαγωγών.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά το μήνα Μάιο 2024 ανήλθε στο ποσό των 7.549,4 εκατ. ευρώ (8.137,8 εκατ. δολάρια) έναντι 7.067,6 εκατ. ευρώ (7.658,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2023 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 6,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάιο 2024 παρουσίασε μείωση κατά 373,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάιο 2024 παρουσίασε μείωση κατά 383,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,0%, σε σχέση με τον μήνα Μάιο 2023 (Πίνακας 1).

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά το μήνα Μάιο 2024 ανήλθε στο ποσό των 4.159,4 εκατ. ευρώ (4.510,8 εκατ. δολάρια) έναντι 4.082,3 εκατ. ευρώ (4.449,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2023 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 1,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάιο 2024 παρουσίασε μείωση κατά 212,7 εκατ. ευρώ δηλαδή 6,8% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάιο 2024 παρουσίασε μείωση κατά 203,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,5%, σε σχέση με τον μήνα Μάιο 2023 (Πίνακας 1).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Μάιο 2024 ανήλθε σε 3.390,0 εκατ. ευρώ (3.627,0 εκατ. δολάρια) έναντι 2.985,3 εκατ. ευρώ (3.208,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 13,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάιο 2024 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 160,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,7%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάιο 2024 παρουσίασε μείωση κατά 180,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,6% σε σχέση με τον μήνα Μάιο 2023 (Πίνακας 1).

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2024 ανήλθε στο ποσό των 35.390,7 εκατ. ευρώ (38.175,1 εκατ. δολάρια) έναντι 34.490,8 εκατ. ευρώ (37.141,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 2,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 593,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,3% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 570,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,3%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2023 (Πίνακας 5).

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2024 ανήλθε στο ποσό των 20.970,7 εκατ. ευρώ (22.760,0 εκατ. δολάρια) έναντι 21.954,3 εκατ. ευρώ (23.779,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2023, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 4,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 605,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 545,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,6%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2023 (Πίνακας 5).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2024 ανήλθε σε 14.420,0 εκατ. ευρώ (15.415,1 εκατ. δολάρια) έναντι 12.536,5 εκατ. ευρώ (13.362,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 15,0%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.198,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,9% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.115,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,1% (Πίνακας 5).

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοενωσιακών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοενωσιακών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι(1) , βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.

