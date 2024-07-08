Κατρακυλούν οι ευρωπαϊκές αγορές - Πτώση του ευρώ μετά τη νίκη-έκπληξη Μελανσόν

Το ευρώ υποχώρησε 0,3% τις πρώτες πρωινές ώρες των συναλλαγών στην Ασία την Κυριακή, αφού το κόμμα του Νέου Λαϊκού Μετώπου της Γαλλίας αναδείχθηκε νικητής στις βουλευτικές εκλογές της χώρας.

Οι γαλλικές μετοχές υποχώρησαν 0,4%, καθώς κανένα κόμμα δεν εξασφάλισε αυτοδυναμία και η χώρα βρίσκεται από σήμερα αντιμέτωπη με την προοπτική δύσκολων διαπραγματεύσεων με στόχο τον σχηματισμό κυβέρνησης, καθώς η άνοδος της αριστερής πτέρυγας μπλόκαρε την προσπάθεια της Μαρίν Λεπέν να φέρει την ακροδεξιά στην εξουσία.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,1% στις 10:11 ώρα Ελλάδας, μετά τις απώλειες των ενεργειακών μετοχών που ακολούθησαν την πορεία των τιμών του πετρελαίου.

Οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία δημιουργούν νέα αβεβαιότητα στις αγορές και τίθενται οι βάσεις για περαιτέρω μεταβλητότητα στο μέλλον, ανέφεραν οικονομικοί αναλυτές στο Reuters.

«Φαίνεται ότι τα αντι-ακροδεξιά κόμματα πήραν πραγματικά μεγάλη υποστήριξη», δήλωσε ο Simon Harvey, επικεφαλής ανάλυσης συναλλάγματος στη Monex Europe.

«Αλλά θεμελιωδώς από την άποψη της αγοράς, δεν υπάρχει καμία διαφορά όσον αφορά το αποτέλεσμα. Θα υπάρξει πραγματικά ένα κενό όσον αφορά τη νομοθετική ικανότητα της Γαλλίας» πρόσθεσε.

Πτώση μετοχών και ομολόγων – Ανησυχία για τα δημοσιονομικά της Γαλλίας

Οι γαλλικές μετοχές και τα futures των ομολόγων υποχώρησαν με φόντο τις ανησυχίες ότι η αιφνιδιαστική νίκη της αριστερής συμμαχίας στη Γαλλία θα οδηγήσει σε πολιτικές που θα πιέσουν τα ήδη επιβαρυμένα οικονομικά της χώρας.

Ο δείκτης CAC 40 κινείται πτωτικά. Τα futures των γαλλικών ομολόγων υποχώρησαν, υποδεικνύοντας ότι η διαφορά απόδοσης του 10ετούς ομολόγου έναντι του γερμανικού θα διευρυνθεί κατά περίπου τρεις μονάδες βάσης όταν ανοίξουν οι αγορές.

Η επιτυχία της Αριστεράς έφερε στο προσκήνιο την εκστρατεία της για απότομη αύξηση των κρατικών δαπανών. Αυτό θα επιδείνωνε τους φόβους για τον ισολογισμό της Γαλλίας και θα έθετε το κράτος σε πορεία σύγκρουσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λαμβάνει ήδη μέτρα για τον περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος.

