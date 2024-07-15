Δεν υπάρχει σχέδιο από την ΑΑΔΕ για παράταση της διορίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η οποία λήγει στις 26 Ιουλίου ξεκαθάρισε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.



Μέχρι στιγμή οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί προσεγγίζουν τα 5 εκατομμύρια σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή, ο οποίος τόνισε ότι με ένα ρυθμό υποβολής 130.000 δηλώσεων την ημέρα,«οι αριθμοί βγαίνουν». «Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια» δήλωσε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ και κάλεσε όλους να συνεχίσουν την προσπάθεια τις ημέρες που απομένουν ώστε για πρώτη χρονιά να καταφέρουμε το στόχο μας.



Ο κ. Πιτσιλής αναφέρθηκε και στη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην επιστροφή φόρων τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «Παρασκευή υποβάλλεις, Δευτέρα παίρνεις την επιστροφή». Τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν 9/10 πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ έχουν πληρωθεί.



Στο κομμάτι της φοροδιαφυγής, η πρόοδος είναι μετρήσιμη καθώς το κενό ΦΠΑ (τι ΦΠΑ θα έπρεπε να εισπράττεις και τι ΦΠΑ εισπράττεις τελικά) ήταν το 2017 στο 30%. Πλέον είναι στο 15% (για το 2022) και στόχος είναι η περαιτέρω μείωση του στο 6-7% το συντομότερο σύμφωνα με τον Γιώργο Πιτσιλή.

Εκτός από την εντατικοποίηση των ελέγχων, τα ηλεκτρονικά βιβλία, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, η ολοκλήρωση σχεδόν της σύνδεσης POS-ταμειακών έχουν παίξει σημαντικό ρόλο. Το «προληπτικό οικοσύστημα εργαλείων» όπως το χαρακτήρισε ο κ. Πιτσιλής, ενισχύεται από το ψηφιακό δελτίο αποστολής το οποίο βρίσκεται στα...σκαριά και με το οποίο θα ελέγχεται και η διακίνηση των προϊόντων



Ως προς τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των επαγγελματιών, ο κ. Πιτσιλής σχολίασε με νόημα ότι οι αμφισβητήσεις είναι ελάχιστες.



Για την επιβράβευση των συνεπών φορολογουμένων, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μείωση των συντελεστών παρακράτησης για την έκδοση της φορολογικής ενημερότητας ενώ σύντομα θα λειτουργήσει ψηφιακής πλατφόρμα που θα διευκολύνει του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ αποβιωσάντων από τους συμβολαιογράφους.

