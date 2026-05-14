Η απάντηση της ΕΚΠΟΙΖΩ στην Εθνική Τράπεζα για τη χρέωση 0,80 ευρώ στους λογαριασμούς καταθέσεων

Με αφορμή το δελτίο τύπου της Εθνικής Τράπεζας για τη χθεσινή ανακοίνωση της ΕΚΠΟΙΖΩ σχετικά με την έκδοση της με αριθμό 128/2026 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) επισημαίνει τα εξής:

«Η μοναδική συμπεριφορά της Εθνικής Τράπεζας που η ΕΚΠΟΙΖΩ αιτήθηκε με τη συγκεκριμένη αντιπροσωπευτική αγωγή της να απαγορευθεί είναι αυτή της επιβολής της μηνιαίας χρέωσης 0,80 ευρώ στους λογαριασμούς καταθέσεων. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο, για τους λόγους που εκθέσαμε αναλυτικά στη χθεσινή μας ανακοίνωση, ορίζει στο διατακτικό της απόφασης επί λέξει τα εξής:

«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στην εναγόμενη να επιβάλλει μηνιαία χρέωση ύψους 0,80 ευρώ στους πελάτες της — καταναλωτές — δέκτες της αναφερόμενης στο σκεπτικό της παρούσας και πανομοιότυπου περιεχομένου επιστολής της εναγόμενης, οι οποίοι διατηρούσαν σε αυτή μέχρι τις 28-08-2025 συμβάσεις κατάθεσης και ανοίγματος λογαριασμού κατάθεσης «Απλό Ταμιευτήριο» ή «Απλός Τρεχούμενος».

ΚΗΡΥΣΣΕΙ προσωρινά εκτελεστή την απόφαση ως προς την ευθύς ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη.

ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος της εναγόμενης χρηματική ποινή ύψους τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για κάθε παράβαση της ευθύς ανωτέρω καταψηφιστικής διάταξης».

Για να εκτελεστεί η παραπάνω απόφαση απομένει η ολίγων ημερών τυπική διαδικασία της έκδοσης απογράφου και η επίδοση στην τράπεζα, οπότε και κάθε νέα επιβολή της χρέωσης συνιστά παραβίαση που συνεπάγεται κάθε φορά την παραπάνω χρηματική ποινή.

Η Εθνική Τράπεζα παραπληροφορεί όταν ισχυρίζεται ότι μπορεί να συμπληρώσει άμεσα την ενημέρωση των καταναλωτών, για να συνεχίσει τη χρέωση των 0.80 ευρώ. Αφού παραβίασε τις απαιτήσεις διαφάνειας, η πρόβλεψη της χρέωσης είναι άκυρη και ανίσχυρη και, συνεπώς, δεν είναι δεκτική συμπλήρωσης.

Αν επιθυμεί η Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ, θα πρέπει να το επιχειρήσει από μηδενική βάση, οπότε και θα κριθεί εκ νέου, και για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει και για το περιεχόμενο της ενημέρωσης που θα συνοδεύει την εισαγωγή της.

Ως τότε ας απαντήσει: Θα επιστρέψει τα χρήματα που παρανόμως εισέπραξε από τους καταναλωτές; Ευχόμαστε στην Εθνική Τράπεζα αυτό που αναφέρει και στο δελτίο τύπου της "να ενεργεί με προσήλωση στις αξίες της"», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΚΠΟΙΖΩ.

Η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας

Στη χτεσινή της ανακοίνωση η τράπεζα ανέφερε τα εξής:

«Με το από 13.05.2026 δημοσίευμά της η ΕΚΠΟΙΖΩ αναφέρεται σε πρόσφατη δικαστική εξέλιξη αντιδικίας που αφορά στους Λογαριασμούς Προνομίων της Τράπεζας διαστρεβλώνοντας το περιεχόμενο της σχετικής δικαστικής απόφασης.

Προς αποκατάσταση της πραγματικότητας και για την ακριβή ενημέρωση του συναλλακτικού κοινού, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ως προς το βασικό σκέλος της σχετικής αγωγής της ΕΚΠΟΙΖΩ σχετικά με τη διαδικασία τροποποίησης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πληρωμών, έκρινε ότι η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης (opt-out), είναι πλήρως νόμιμη και έγκυρη, δικαιώνοντας την Εθνική Τράπεζα.

Η συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται, επίσης, στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα οφέλη που παρέχει ο σχετικός «Λογαριασμός Προνομίων» της Εθνικής Τράπεζας, και την κρίνει μη επαρκή ως προς τη σύγκριση με παροχές που προσφέρονται δωρεάν στο σύνολο των καταναλωτών και πελατών της.

Η Εθνική Τράπεζα θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών της, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της απόφασης κατά το σκέλος που είναι άμεσα εκτελεστή. Παράλληλα, και κατά την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία, θα ασκήσει το δικαίωμα της έφεσης ως προς τα επιμέρους σκέλη της απόφασης, όπου θεωρεί ότι η κρίση του Δικαστηρίου είναι εσφαλμένη.

Η Εθνική Τράπεζα, με προσήλωση στις αξίες της, συνεχίζει να σχεδιάζει προϊόντα και υπηρεσίες που βελτιώνουν την καθημερινή τραπεζική εμπειρία των πελατών της, με γνώμονα τη διαφάνεια, την ποιότητα της εξυπηρέτησης και τη δημιουργία πραγματικής αξίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.