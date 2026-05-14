Αναπόφευκτες οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια για την Ευρώπη λόγω πολέμου στο Ιράν

Οι υψηλότερες τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια για τους ταξιδιώτες στην Ευρώπη θα είναι αναπόφευκτες λόγω του υψηλού κόστους των καυσίμων αεροσκαφών, δήλωσε ο επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών, Γουίλι Γουόλς.

Παρότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες έχουν μειώσει πρόσφατα τις τιμές των εισιτηρίων τους στην Ευρώπη λόγω χαμηλής ζήτησης, ο Γουόλς δήλωσε ότι δεν υπάρχει τρόπος οι εταιρείες να απορροφήσουν μακροπρόθεσμα το επιπλέον κόστος.

Μιλώντας στο BBC, ανέφερε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες πως ο κλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να αντιμετωπίσει ελλείψεις καυσίμων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αν και τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού.

Ωστόσο, σημείωσε ότι ακόμη κι αν τα Στενά του Ορμούζ άνοιγαν αύριο, οι επιπτώσεις από τις διαταραχές που έχει προκαλέσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να συνεχιστούν και μέσα στο επόμενο έτος.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης, τον οποίο επικαλείται το BBC, αναφέρει ότι οι αεροπορικές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου «είναι ξεκάθαρες πως αυτή τη στιγμή δεν εντοπίζουν έλλειψη καυσίμων για τα αεροσκάφη».

Ο Γουόλς, όμως, επιμένει στις ανησυχίες του για τους βρετανικούς αερομεταφορείς.

«Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα είναι ο χρόνος» λέει. «Υπό κανονικές συνθήκες, αναμένεται αύξηση περίπου 25% στις πτήσεις άρα και στις ανάγκες καυσίμων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο σε σχέση, για παράδειγμα, με τον Μάρτιο.»

«Η ανησυχία είναι ότι, αν δεν εξασφαλιστούν αρκετές εναλλακτικές προμήθειες, μπορεί να υπάρξουν ελλείψεις στην κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου».

Η αύξηση στις τιμές των καυσίμων έχει ήδη αποτυπωθεί στο κόστος πτήσεων σε δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων, σημειώνει το δημοσίευμα. Από την άλλη, σύμφωνα με στελέχη αεροπορικών εταιρειών, ορισμένοι ευρωπαϊκοί ναύλοι έχουν μειωθεί, επειδή οι εταιρείες προσφέρουν εκπτώσεις για να πείσουν τους διστακτικούς ταξιδιώτες να κλείσουν τα εισιτήριά τους.

Ο Γουόλς, ωστόσο, εκτιμά ότι αυτό το φαινόμενο δεν μπορεί να διαρκέσει. «Ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις όπου εταιρείες θα προσφέρουν εκπτώσεις για να αυξήσουν την κίνηση. Αλλά με την πάροδο του χρόνου είναι αναπόφευκτο η υψηλή τιμή του πετρελαίου να οδηγήσει σε ακριβότερα εισιτήρια».

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης εκτιμά ότι οι προμηθευτές καυσίμων διατηρούν αποθέματα και ότι η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα που θα βοηθούν τις αεροπορικές εταιρείες να σχεδιάζουν ρεαλιστικά πακέτα πτήσεων.

Πηγή: skai.gr

