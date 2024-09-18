Hellenic Bank: Ο Μιχάλης Λούης CEO

Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια των από 18 Σεπτεμβρίου 2024 εγκρίσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Hellenic Bank Public Company Limited (Hellenic ή τράπεζα), ο κ. Μιχάλης Λούης αναλαμβάνει καθήκοντα Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή (Chief Executive Officer) της Hellenic, νέας θυγατρικής του Ομίλου εταιρειών της Eurobank Holdings.

Παράλληλα με τη νέα του θέση ως Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή (Chief Executive Officer) της Hellenic, o κ. Μιχάλης Λούης παραμένει μέλος της Διοικητικής Επιτροπής (Executive Board) της θυγατρικής της Eurobank Holdings «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank ή Τράπεζα).

Υπενθυμίζεται ότι η Διοικητική Επιτροπή της Eurobank έχει την ευθύνη της υλοποίησης της στρατηγικής του Ομίλου, όπως αυτή σχεδιάζεται από την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού (Strategic Planning Committee) της Τράπεζας και εγκρίνεται από τα Δ.Σ. της Eurobank Holdings και της Eurobank.

