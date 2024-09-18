DW: Στη Γαλλία στρέφεται η Τουρκία για LNG

Μια σημαντική συμφωνία ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, η οποία θα μειώσει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από τη Ρωσία και θα διευρύνει τις επιλογές της σε παρόχους. Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ανακοίνωσε τη σύναψη 10ετούς συμφωνίας για την παραλαβή υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη γαλλική εταιρεία TotalEnergies. Η συμφωνία μεταξύ της τουρκικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου ΒOTAŞ και της TotalEnergies υπογράφηκε στο Χιούστον των ΗΠΑ, στο πλαίσιο του μεγαλύτερου ενεργειακού συνεδρίου στον κόσμο, του Gastech.



«Η 10ετής συμφωνία θα ξεκινήσει το 2027 και θα παραδίδονται 16 φορτία υγροποιημένου φορτίου έως και 1,6 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ενεργειακές ανάγκες της Τουρκίας αυξάνονται συνεχώς

Η Τουρκία καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις ενεργειακές της ανάγκες σε φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν, το Ιράν και κυρίως τη Ρωσία, μέσω αγωγών. Το ήμισυ του φυσικού αερίου που εισάγεται στην Τουρκία προέρχεται από τη Ρωσία, ωστόσο αγοράζει επίσης υγροποιημένο φυσικό αέριο από το Κατάρ, τη Νιγηρία, την Αλγερία και τις ΗΠΑ. Οι ενεργειακές ανάγκες της Τουρκίας αυξάνονται συνεχώς και, ως εκ τούτου, προσβλέπει σε μακροπρόθεσμες συμφωνίες για να διασφαλίσει σταθερό ενεργειακό εφοδιασμό και για να αυξηθεί η ποικιλομορφία των ενεργειακών πόρων, όπως τόνισε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας.



Χθες ο κ. Μπαϊρακτάρ σε ομιλία του στο συνέδριο του Gastech εξήγησε το όραμα της Τουρκίας για τον ενεργειακό μετασχηματισμό, λέγοντας ότι η χώρα του έχει πραγματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές φυσικού αερίου, υπόγειες αποθήκες και εγχώριες μονάδες αεριοποίησης. «Τώρα», ανέφερε, «ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό μας προμηθειών μετατρέπεται από μακροπρόθεσμα συμβόλαια φυσικού αερίου σε πιο ευέλικτα, μακροπρόθεσμα ενεργειακά συμβόλαια. Αναπτύσσουμε πολιτικές για την κάλυψη της παγκόσμιας ζήτησης, τη μείωση της εξάρτησης και την αντιμετώπιση του ενεργειακού μετασχηματισμού. Ως εκ τούτου, είμαστε σε μια θέση όπου δεν μπορούμε να πούμε όχι σε εναλλακτικές λύσεις ενέργειας ή πηγές από οποιαδήποτε κατεύθυνση».

