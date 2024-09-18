ΕΤΕπ: Πώς θα λυθεί το πρόβλημα της «ακριβής στέγης» στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Η παροχή προσιτής στέγασης στους πολίτες είναι πλέον μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) τόνισε ο Ιωάννης Τσακίρης, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στην τοποθέτησή του στο 7ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών ITC 2024.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί στεγαστικά προγράμματα σε μικρές πόλεις, αλλά και αναπτυξιακά έργα σε πόλεις με σοβαρές ελλείψεις κατοικιών, με στόχο την ανακατασκευή παλιών κτιρίων και την κατασκευή νέων και προσιτών κατοικιών.

Παράλληλα, στην κορυφή της ατζέντας της ΕΤΕπ, που αυτοπροσδιορίζεται και ως «climate bank», παραμένουν τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος και καταπολέμησης της κλιματικής κρίσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, στην Ελλάδα η ΕΤΕπ έχει χρηματοδοτήσει την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με την ηπειρωτική Ελλάδα, έχει εγκρίνει 400 εκατ. ευρώ για την κατασκευή φωτοβολταϊκών από την Metlen και 390 εκατ. ευρώ για κατασκευή φωτοβολταϊκών σε Θεσσαλία και Κεντρική Ελλάδα από τη ΔΕΠΑ.

Γενικότερα, «η Ελλάδα είναι η πλέον ωφελημένη χώρα από τις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ» όπως τόνισε ο Ι. Τσακίρης, έχοντας λάβει μόνο μέσα στο 2023 κονδύλια ύψους 2,5 δισ. ευρώ, ποσό που ανέρχεται σε πάνω από 15% του εθνικού ΑΕΠ.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για έργα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα «σε υποδομές, ΑΠΕ, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καινοτομία και ψηφιακές τεχνολογίες, έργα κρίσιμα για την ανάπτυξη, αλλά και έργα σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η παιδεία και οι υποδομές. Έχουμε συνεργασία με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και με τοπικές τράπεζες ώστε να προσφέρουμε ευνοϊκούς όρους δανειοδότησης σε τοπικές επιχειρήσεις».

Όπως εξήγησε ο Ι. Τσακίρης, η ΕΤΕπ αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα της ΕΕ, με χρηματοδοτήσεις σε έργα που εδράζονται σε τοπικό επίπεδο και έχουν αναπτυξιακό αντίκτυπο. Τα έργα αυτά έχουν στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών οικονομιών και την διασφάλιση της ευημερίας, της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.