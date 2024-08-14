H Rheinmetall εξαγοράζει την αμερικανική εξοπλιστική Loc

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα μια εκ των «κερδισμένων» του πολέμου στην Ουκρανία είναι η γερμανική εξοπλιστική βιομηχανία Rheinmetall με έδρα στο Ντίσελντορφ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, κατασκευάστρια τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης αιχμής όπως τα Leopard 2. Πρόκειται για μια εξοπλιστική βιομηχανία που διαδραματίζει κομβικό ρόλο στις αποστολές όπλων προς την Ουκρανία, μετά από έγκριση του γερμανικού κοινοβουλίου, και σημειώνει ιστορικά κέρδη.



Πλέον η Rheinmetall στρέφεται, σύμφωνα με δημοσίευμα της οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt, στην άκρως ανταγωνιστική αμερικανική αγορά και προχωρά στην εξαγορά της αμυντικής βιομηχανίας Loc Performance (ή απλώς Loc) με έδρα στο Μίσιγκαν έναντι 950 εκατομμυρίων δολαρίων. Στόχος της η είσοδος στην αγορά εξοπλιστικών συστημάτων στις ΗΠΑ και έμμεσα η σύσφιξη των σχέσεων Γερμανίας και ΗΠΑ στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Τι τράβηξε το ενδιαφέρον της Rheinmetall;

Στην ανακοίνωσή της η Rheinmetall αναφέρει ότι «με την εξαγορά της Loc επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε συνεργασία με τον αμερικανικό στρατό, επεκτείνει τη βάση της βιομηχανικής παραγωγής της στις ΗΠΑ και δημιουργεί νέους δρόμους για την αγορά των τεχνολογιών που αναπτύσσει στη Βόρεια Αμερική».



Η Loc απασχολεί περί τους 1.000 εργαζομένους σε τέσσερα εργοστάστια στο Μίσιγκαν και προς το παρόν κατασκευάζει κυρίως στρατιωτικά οχήματα και οχήματα μεταφοράς προσωπικού, με δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του παραγωγικού της μοντέλου.



Στο ενδιαφέρον της Rheinmetall σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα φαίνεται να βρίσκεται κυρίως το πιλοτικό πρόγραμμα ΧΜ30, που έχει ως στόχο την κατασκευή οχημάτων μεταφοράς προσωπικού νέας γενιάς αλλά και η συμμετοχή στο αμερικανικό εξοπλιστικό πρόγραμμα Common Tactical Truck, που αφορά την κατασκευή 40.000 στρατιωτικών φορτηγών οχημάτων.

Μεγαλύτερη κρατική συμμετοχή στις εξοπλιστικές

Eνδιαφέρον έχει και η χρονική συγκυρία της ανακοίνωσης της συγκεκριμένης εξαγοράς. Σύμφωνα με αποκαλύψεις της Handelsblatt την περασμένη εβδομάδα, ο Γερμανός υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους μαζί με τον υπ. Οικονομίας και Ενέργειας Ρόμπερτ Χάμπεκ προετοιμάζουν νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει την μεγαλύτερη και ευκολότερη συμμετοχή του γερμανικού κράτους στα διοικητικά συμβούλια των γερμανικών αμυντικών βιομηχανιών.



Μια κίνηση, η οποία θεωρείται στρατηγικής σημασίας, στο πλαίσιο της θωράκισης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων μακροπρόθεσμα αλλά και επειδή η ρωσική απειλή αποτιμάται από τη γερμανική κυβέρνηση ως συστημικός κίνδυνος που αφορά συνολικά την ασφάλεια στην Ευρώπη.



Aξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγο καιρό αποκαλύφθηκαν ρωσικά σχέδια δολοφονίας του επικεφαλής CEO της Rheinmetall στο Ντίσελντορφ, εξαιτίας της άμεσης σύνδεσής της με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη γερμανική στρατιωτική συνδρομή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.