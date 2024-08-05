Goolsbee της Fed για την πτώση των χρηματιστηρίων: Οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται σε ύφεση 

«Δεν φαίνεται ότι οι ΗΠΑ οδηγούνται σε ύφεση, ενώ τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ την Παρασκευή ήταν πιο αδύναμα από το αναμενόμενο», δήλωσε στο CNBC ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σικάγο (Fed), Austan Goolsbee.

Προσέθεσε ότι «αυτό σημαίνει απλώς ότι οι αξιωματούχοι της Fed χρειάζεται να υπολογίζουν τις αλλαγές στο περιβάλλον, ώστε να αποφεύγουν να θέτουν περιορισμούς στον προσδιορισμό των επιτοκίων».

«Χρειάζεται να είστε τόσο περιοριστικοί, μόνο αν νομίζετε ότι υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης [της οικονομίας]», επεσήμανε ο Goolsbee. «Αυτά τα δεδομένα, για μένα, δεν δείχνουν με υπερθέρμανση».

Υπενθυμίζεται ότι τα εν λόγω σχόλια του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας έρχονται δεδομένου ότι η σημερινή ελεύθερη πτώση των μετοχών του χρηματιστηρίου, έρχεται κατόπιν της απογοητευτικής έκθεσης για την απασχόληση των ΗΠΑ την Παρασκευή και κατόπιν της απόφασης της Fed την περασμένη εβδομάδα να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Οι αξιωματούχοι της Fed, ωστόσο, έδειξαν ότι θα μπορούσαν να μειώσουν τα επιτόκια στην επόμενη συνάντησή τους τον Σεπτέμβριο.

