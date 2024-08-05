ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν πίνακες για συμβάσεις εργασίας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

Αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2024, στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών της ΔΥΠΑ του σχολικού έτους 2024-2025, σύμφωνα με τη ΣΟΧ2/2024.

H ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης θα διαρκέσει από την Τρίτη 6 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 16 Αυγούστου.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosl.enstasi@asep.gr και πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 20 ευρώ, που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο-επιλογή «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή, το ποσό του παραβόλου επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Οι ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν 1 Σεπτεμβρίου-31 Ιουλίου, από τις 06:45 έως τις 16:00 (Δευτέρα-Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών.

Η φιλοξενία των βρεφών-νηπίων είναι δωρεάν. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών. Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά, με προτεραιότητα στις οικογένειες χαμηλότερου εισοδήματος και κοινωνικά (πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, ορφανά, γονείς με αναπηρία κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-dypa.

Πηγή: skai.gr

