Πτώση και στα χρηματιστήρια σε Ισραήλ, Μέση Ανατολή υπό τον φόβο του Ιράν - Στο -7% το χρηματιστήριο της Τουρκίας 

Ισχυρές απώλειες καταγράφουν τη Δευτέρα και τα Χρηματιστήρια στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ανησυχίες για ενδεχόμενο χτύπημα του Ιράν στο Ισραήλ ήρθαν να προστεθούν στο πτωτικό κλίμα που καταγράφεται στις μετοχές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ σημειώνει απώλειες 3,1% και διαπραγματεύεται στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριου, διευρύνοντας την κατά 3,3% πτώση της προηγούμενης εβδομάδας (τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον προηγούμενο Οκτώβριο). Το σέκελ υποχώρησε 1% έναντι του δολαρίου, σε χαμηλά 9 μηνών.

Οι τελευταίες απώλειες πυροδοτήθηκαν εν μέρει από δημοσίευμα του ιστότοπου Axios στο οποίο αναφερόταν ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Antony Blinken, είπε σε ομολόγους του της G7 ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ ενδέχεται να επιχειρήσουν επίθεση ακόμη και τη Δευτέρα. Επικαλούμενη τρεις πηγές που δεν κατονομάζει η Axios ανέφερε πως η Blinken προβλέπει πως οι επιθέσεις θα ξεκινήσουν εντός των επόμενων 24-48 ωρών.

Ωστόσο, οι περιφερειακές αγορές παρασύρονται και από το παγκόσμιο selloff το οποίο πυροδότησαν ενδείξεις επιβράδυνσης της αμερικανικής οικονομίας.

Στο -7% το Χρηματιστήριο της Τουρκίας

Ετσι, ο δείκτης Tadawul της Σαουδικής Αραβίας και ο δείκτης Hermes της Αιγύπτου, υποχώρησαν κατά 3,7% και 5,8% αντίστοιχα. Σε ελεύθερη πτώση βρέθηκε ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Τουρκίας ο οποίος βρέθηκε να καταγράφει απώλειες έως και 7%.



Πηγή: skai.gr

