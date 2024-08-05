Με δύο στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την επιτυχία της φετινής διαδικασίας, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 2 Αυγούστου η εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, αναφέρει η ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά μέσα σε μόλις 100 ημέρες, δηλαδή από τις 25 Απριλίου έως και τις 2 Αυγούστου, υποβλήθηκαν 6.543.853 δηλώσεις φυσικών προσώπων, το μεγαλύτερο πλήθος εμπρόθεσμων δηλώσεων που καταγράφεται τα τελευταία εννέα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο υποβάλλονταν 65.439 δηλώσεις κάθε ημέρα.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι πολίτες και οι λογιστές- φοροτεχνικοί ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους στο συντομότερο χρονικό διάστημα των τελευταίων εννέα ετών.

Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία αμφισβήτησης των τεκμηρίων, σχετική πρόθεση εκδήλωσαν 4.358 φυσικά πρόσωπα από τα 401.565, που εκκαθαρίζονται με βάση αυτή τη διαδικασία, σε σύνολο 713.477 επιτηδευματιών. Δηλαδή, μόλις το 1% των υπαγομένων. Από αυτούς, έως σήμερα έχουν ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία 263 φορολογούμενοι.

