Του Βασίλη Καλτσά

Πτώση σημειώνουν οι νέες αιτήσεις για την απόκτηση Golden Visa, καθώς τον Απρίλιο υποβλήθηκαν 564 έναντι 785 τον ίδιο μήνα πέρσι.

Το ποσοστό της πτώσης αντιστοιχεί σε 27%.

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη, έπαιξε το γεγονός ότι αυστηροποιήθηκαν τα κριτήρια απόκτησης Golden Visa, ενώ έληξε και η προθεσμία τέλος Φεβρουαρίου για όσους είχαν υπογράψει προσύμφωνα και είχαν καταβάλει προκαταβολές (με τα προηγούμενα κριτήρια), ώστε να καταθέσουν τα οριστικά συμβόλαια.

Αυξημένοι συντελεστές

Από πέρσι, αυξήθηκαν οι συντελεστές ανά περιοχή, κάνοντας την απόκτηση της Golden Visa πιο δύσκολη, μέρος της εθνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Συγκεκριμένα:

Eλάχιστη αξία κτήσης 800.000 ευρώ

Περιφέρεια Αττικής

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου και Σαντορίνης

Ολα τα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων

Ελάχιστη αξία 400.000 ευρώ

Για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, η ελάχιστη αξία κτήσης της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο απόκτησής της, καθορίζεται σε 400.000 ευρώ. Και στις δύο κατηγορίες (800 χιλ. και 400 χιλ. ευρώ) ισχύει όριο ελάχιστου εμβαδού στα 120 τ.μ. για μία μόνο κατοικία.

Ελάχιστη αξία 250.000

Στο κατώτατο όριο των 250.000 εντάσσονται και οι χώροι που μετατρέπονται σε κατοικία, ανεξαρτήτως εμβαδού.

Στο κατώτατο όριο των 250.000 ευρώ περιλαμβάνονται και τα διατηρητέα κτίρια που θα ανακαινιστούν.

Επιπλέον, τα ακίνητα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βραχυχρόνια μίσθωση.

Τέλος, από τις αρχές του 2025, δίνεται η δυνατότητα απόκτησης Golden Visa και για επενδύσεις 250.000 ευρώ σε επιχειρήσεις start-up.

Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή θα αυξήσουν το ενδιαφέρον;

Στην αγορά ακινήτων παρακολουθούν στενά όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, καθώς μια ενδεχόμενη περαιτέρω ανάφλεξη της σύγκρουσης Ισραήλ - Ιράν, μπορεί να σηματοδοτήσει την αύξηση της ζήτησης για Golden Visa από υπηκόους των δύο χωρών.

Σημειώνεται ότι, παραδοσιακά, Ιράν και Ισραήλ ανήκουν στις κορυφαίες σε ζήτηση χώρες για Golden Visa.

Ειδικότερα, οι πολίτες από το Ιράν βρίσκονται στην πέμπτη θέση με συνολικά 618 Golden Visa, ενώ οι πολίτες από το Ισραήλ κατατάσσονται στην όγδοη θέση με 429.

Αιτήματα για Golden Visa

Oι 35.812 αιτήσεις που κατατέθηκαν το διάστημα 2021 - Απρίλιος 2025, αναλύονται σε 19.555 εκδοθείσες, 189 απορρίψεις, 44 ανακλήσεις και 16.024 εκκρεμότητες.

Την μερίδα του λέοντος στις αιτήσεις χορήγησης Golden Visa, κατέχει η Αττική με 12.993, ακολουθούμενη από Μακεδονία - Θράκη με 1.137

Δικαιολογητικά μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή

Έντυπο αίτησης

Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.

Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη, όπου απαιτείται, ισχύουσα θεώρηση εισόδου.

Τέλος κόστους εκτύπωσης άδειας διαμονής με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου, ύψους 16 ευρώ.

Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4251/2014 και του άρθρου 38 του νόμου 4546/2018 (101 Α΄), όπου απαιτείται.

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, όπου αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των κινδύνων και το ύψος των καλυπτόμενων παροχών, όπως ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται κατ΄εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014.

Βεβαίωση του συμβολαιογράφου που συνέταξε τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης ή τις συμβάσεις μίσθωσης της περίπτωσης 2 της παραγράφου Β του άρθρου 20, με την οποία βεβαιώνονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών, τα στοιχεία του ακινήτου, ο τρόπος καταβολής του συμφωνηθέντος τιμήματος ή μισθώματος και όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, η ύπαρξη τυχόν διαλυτικής αίρεσης καθώς και εάν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί από τον πωλητή για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή ή

Βεβαίωση συμβολαιογράφου (σε περίπτωση που κατά την αγορά του ακινήτου καταβλήθηκε ποσό μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250.000) χιλιάδων ευρώ αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται, «Από τον έλεγχο του αριθ. …… συμβολαίου αγοράς ακινήτου προκύπτει ότι καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς και το συμβόλαιο, δεν τελεί ΠΛΕΟΝ υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες και η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ως έχει σήμερα, ανέρχεται στο ποσόν …….».

Πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει η μη ύπαρξη βαρών

Αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, από το οποίο να αποδεικνύεται η ολοσχερής καταβολή του ποσού των 250.000 ευρώ και στο οποίο να υφίσταται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ και

Αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου στο οποίο έχει μεταγραφεί το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή

Συμβόλαιο αγοράς αγροτεμαχίου ή οικοπέδου και εργολαβικό συμφωνητικό ανέγερσης/αναπαλαίωσης κατοικίας κατατεθειμένο στην εφορία σύμφωνα με το νόμο και

Οικοδομική άδεια στο όνομα του ενδιαφερομένου και

Τιμολόγια του/των εργολάβου/ων και τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις ή

Σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας στην οποία να αναφέρεται το τίμημα που αντιστοιχεί κατ’ έτος και

Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και

Βεβαίωση του ΕΟΤ ότι έχει λάβει γνώση της κατάρτισης της συγκεκριμένης χρονομεριστικής μίσθωσης

* Με στοιχεία από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Πηγή: skai.gr

