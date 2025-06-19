Χρηματιστήριο: Πτώση 1,25%- Στα 184,04 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών και στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 1.800 μονάδων, κλείνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα από τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2025.

Η αγορά συμπλήρωσε έξι πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικές απώλειες σε ποσοστό 4,70%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.779,43 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,25%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.777,93 μονάδες (-1,33%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 184,04 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 36.204.759 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,16%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψε η μετοχή της Jumbo (+1,67%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-3,65%), της Viohalco (-3,09%), του ΟΤΕ (-2,99%), του ΟΛΠ (-2,71%), της Eurobank (-2,41%) και της Πειραιώς (-2,10%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.115.158 και 5.504.336 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 27,53 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 24,54 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 36 μετοχές, 74 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Dimand (+5,19%) και Δρομέας (+4,93%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-13,59%) και Ξυλεμπορία(π) (-7,30%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,2000 -0,19%

OPTIMA:18,8200 -1,47%

ΤΙΤΑΝ: 37,9000 -0,52%

ALPHA BANK: 2,6820 -0,81%

AEGEAN AIRLINES: 11,2000 -1,93%

VIOHALCO: 5,3400 -3,09%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,2000 -1,29%

ΔΑΑ:9,6850 -1,17%

ΔΕΗ: 13,0800 -1,13%

COCA COLA HBC:45,4400 -0,53%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,2500 -1,26%

ΕΛΠΕ: 7,7300 -1,40%

ELVALHALCOR: 2,3200 -1,49%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,5000 -1,87%

ΕΥΔΑΠ: 5,7000 -0,52%

EUROBANK: 2,6270 -2,41%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,0700 -1,78%

MOTOR OIL: 24,5000 -0,97%

JUMBO: 27,9600 +1,67%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:42,8000 -1,70%

ΟΛΠ:43,0000 -2,71%

ΟΠΑΠ: 18,5900 -1,12%

ΟΤΕ: 15,8900 -2,99%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,3020 -2,10%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,6600 -3,65%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

