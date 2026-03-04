Γερμανία: Στα δύο ευρώ το πετρέλαιο κίνησης

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι τιμές των καυσίμων στη Γερμανία σημειώνουν σημαντική άνοδο λόγω του πολέμου, με το ντίζελ να υπερβαίνει τα 2 ευρώ για πρώτη φορά μετά τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η σούπερ βενζίνη Ε10 επίσης καταγράφει αυξητικές τάσεις, αγγίζοντας τα 1,99 ευρώ, με διακυμάνσεις εντός της ημέρας.

Η άνοδος των τιμών σχετίζεται με τις επιπτώσεις του πολέμου και τη συνεχιζόμενη παρατεταμένη κατάσταση, η οποία επιβαρύνει την οικονομία.

Μόλις ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, οι τιμές των καυσίμων άρχισαν να παίρνουν την ανιούσα (και) στη Γερμανία. Μέσα σε 48 ώρες έφτασαν κατά μέσο όρο τα 1,72 ευρώ για το ντίζελ και τα 1,74 ευρώ για τη σούπερ βενζίνη Ε10 (με ανανεώσιμη αιθανόλη 10%). Αυτά ήταν ήδη τα υψηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2024.



Έκτοτε, η άνοδος συνεχίζεται. Το πρωί της Τετάρτης, το ντίζελ κίνησης έφτασε τα 2,054, δηλαδή υπερέβη το όριο των 2 ευρώ για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν άρχισαν να γίνονται αισθητές οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Την ίδια στιγμή η σούπερ βενζίνη Ε10 έφτασε τα 1,99 ευρώ. Μία μικρή μείωση αναμενόταν βέβαια το βράδυ της Τετάρτης, όπως συμβαίνει πάντα με τις διακυμάνσεις των τιμών εντός της ημέρας στα καύσιμα.

Φταίει μόνο ο αποκλεισμός των Στενών;

Πάντως, η γενική τάση είναι ανοδική. Κύριος λόγος για τις ανατιμήσεις θεωρούνται τα προβλήματα στην ενεργειακή τροφοδοσία μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διακινείται το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και το 25% του διεθνούς εμπορίου LNG. Ο πρόεδρος της Γερμανικής Αρχής Ανταγωνισμού, Αντρέας Μουντ, προειδοποιεί ότι παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τη διαμόρφωση των τιμών, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας, αλλά παραδέχεται πως «το δίκαιο περί Ανταγωνισμού δεν προβλέπει κάποιο εργαλείο που να αποτρέπει μία άνοδο των τιμών λόγω γεωπολιτικών αναταράξεων».



Ένας πρόσθετος λόγος για τις ανατιμήσεις είναι και η ισοτιμία του δολαρίου. Ο υπολογισμός των τιμών στα καύσιμα γίνεται με βάση το αμερικανικό νόμισμα, το οποίο ανατιμάται στις διεθνείς αγορές από τότε που άρχισαν οι εχθροπραξίες. Προφανώς πολλοί το θεωρούν ασφαλές καταφύγιο ή τουλάχιστον ασφαλέστερο από άλλες επενδύσεις υψηλού ρίσκου.

«Φουντώνει» ο πληθωρισμός

Ένα επιπλέον πρόβλημα για τον καταναλωτή είναι ότι η άνοδος στις τιμές των καυσίμων λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής για αυξήσεις σε όλα τα αγαθά. Και αυτό γιατί αυξάνεται το κόστος παραγωγής σε όλους τους κλάδους, κάτι που -εν μέρει, τουλάχιστον- μετακυλίεται στην τελική τιμή.



«Όσο περισσότερο διαρκέσει αυτή η σύρραξη, τόσο πιο έντονες θα είναι οι οικονομικές και μακροοικονομικές επιπτώσεις στην Ευρώπη», προειδοποιεί ο επικεφαλής της Deutsche Bank Κρίστιαν Σέβινγκ, μιλώντας σε οικονομικό φόρουμ στη Φρανκφούρτη. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Commerzbank Γιοργκ Κρέμερ δηλώνει στο πρακτορείο dpa ότι «εάν ο πόλεμος και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ διαρκέσουν λίγες εβδομάδες, θα είναι μόνο προσωρινή και περιορισμένη η επίδραση. Αν όμως παρ' ελπίδα ο ο πόλεμος παραταθεί για μήνες, τότε η τιμή του πετρελαίου θα συνεχίσει να αυξάνεται και μαζί του θα αυξάνεται ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, που θα φτάσει τουλάχιστον το 3%».



Μιλώντας στους Financial Times στις αρχές της εβδομάδας, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη θα ενισχυθούν, σε περίπτωση που ο πόλεμος συνεχιστεί. Από την πλευρά του, ωστόσο, εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) δηλώνει ότι «είναι πολύ νωρίς για να εκτιμήσουμε τις επιπτώσεις του πολέμου».



Πηγές: dpa, Reuters, ARD

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.