Ισχυρή ανάκαμψη καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά μετά το «ξεπούλημα» των προηγούμενων ημερών, εν μέσω ήπιας ανοδικής αντίδρασης των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά αντιδρά μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε μεγάλες απώλειες 9,97%, ενώ η κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε κατά 15,464 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές και ο τίτλος της ΕΥΔΑΠ.

O Γενικός Δείκτης στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.164,38 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 4,34%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 188,52 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 4,54%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 3,20%.

Ανοδικά κινούνται όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+14,36%), της Alpha Bank (+7,79%), της Eurobank (+6,48%), ELvalhalcor (+5,98%) και της Εθνικής (+5,59%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 7.783.070 και 7.364.787 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 29,78 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 26,25 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 109 μετοχές, 15 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: ΕΥΔΑΠ (+14,36%) και Frigoglass (+9,33%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Μουζάκης (-6,56%) και Αττικές Εκδόσεις (-3,85%).

Πηγή: skai.gr

