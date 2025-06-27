Οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες οδηγούν την αύξηση των κλοπών αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε το Royal United Services Institute (RUSI), δεξαμενή σκέψης για την άμυνα και την ασφάλεια, σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, με τις κλοπές να αυξάνονται κατά 75% την τελευταία δεκαετία σε περίπου 130.000 οχήματα ετησίως.

Τα αυτοκίνητα που κλέβονται δεν είναι μόνο οχήματα υψηλών προδιαγραφών όπως τα Range Rover ή οι Rolls-Royce, αλλά και μοντέλα όπως το Ford Fiesta ή το Focus και το Volkswagen Golf, σύμφωνα με τα στοιχεία.

«Τα δίκτυα και οι δοκιμασμένες διαδρομές λαθρεμπορίας των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος κλέβουν, φορτώνουν και αποστέλλουν εκτός Ηνωμένου Βασιλείου μέσα σε μία ημέρα», αναφέρει η RUSI στην ανάλυσή της, σημειώνοντας ότι η κλοπή οχημάτων δεν είναι πλέον ένα χαμηλού επιπέδου, ευκαιριακό έγκλημα, αλλά μάλλον μια μορφή σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος υψηλής αξίας και χαμηλού κινδύνου με εγχώριες και διεθνείς διαστάσεις.

Οι εγκληματίες έχουν οργανωθεί καλύτερα, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να προμηθεύουν σχετικά εύκολα αγορές όπου τα οχήματα είναι ακριβά ή σε έλλειψη και όπου η ζήτηση είναι υψηλή για ανταλλακτικά ή ολόκληρα οχήματα, σημειώνει το CNBC.

Σε ποιες αγορές αποστέλλονται

Ορισμένες βασικές εξαγωγικές αγορές για κλεμμένα αυτοκίνητα υψηλής αξίας περιλαμβάνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Γεωργία, την Κύπρο και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Οι συνολικές αυξήσεις του κόστους των ανταλλακτικών και των οχημάτων και η έλλειψη προσφοράς στις εν λόγω αγορές «ωθούν τους ανθρώπους να αναζητήσουν τη φθηνότερη εναλλακτική λύση, η οποία σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να προέρχεται από την παράνομη αγορά και να έχει αρχικά κλαπεί », δήλωσε ο Elijah Glantz, ερευνητής της Ομάδας Οργανωμένου Εγκλήματος και Αστυνόμευσης στο RUSI και ένας από τους συγγραφείς της έκθεσης.

Τεράστιο το κόστος για την οικονομία

Εκτός από το προσωπικό κόστος των κλεμμένων αυτοκινήτων για τους ιδιοκτήτες, οι κλοπές οχημάτων έχουν σημαντικό αντίκτυπο και στην ευρύτερη οικονομία.

«Οι κλοπές οχημάτων κοστίζουν πλέον στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου περίπου 1,77 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως (2,07 δισ. ευρώ) και έχουν οδηγήσει σε αύξηση 82% στις τιμές των ασφαλίστρων αυτοκινήτων από το 2021», με το κόστος να επιδεινώνεται από την αύξηση του κόστους επισκευής, τις τιμές των οχημάτων και τις ευρύτερες οικονομικές πιέσεις, διαπίστωσαν ο Glantz και οι υπόλοιποι συγγραφείς του RUSI, Mark Williams και Alastair Greig.

Πηγή: skai.gr

