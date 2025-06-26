Η πλειοψηφία των Γερμανών δεν πιστεύει ότι ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε οικονομική ανάπτυξη. Σταδιακά μειώνεται και το ποσοστό εκείνων που δεν περιμένουν υπό τη νέα κυβέρνηση να βελτιωθεί η κατάσταση στο μεταναστευτικό.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της εφημερίδας BILD, στο ερώτημα «περιμένετε ότι υπό τη νέα ομοσπονδιακή κυβέρνηση η γερμανική οικονομία θα αναπτυχθεί και πάλι;», το 46% των ερωτηθέντων απαντά αρνητικά (40% στις αρχές Μαΐου), ενώ το 41% λέει «ναι» (43% στην προηγούμενη μέτρηση). Σε αυτό το ερώτημα, θετικά απαντούν οι ψηφοφόροι της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) σε ποσοστό 75%, οι ψηφοφόροι του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) κατά 52%, ενώ οι πλέον απαισιόδοξοι είναι οι ψηφοφόροι της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), οι οποίοι απαντούν αρνητικά σε ποσοστό 76%.

Στο θέμα της μετανάστευσης, το 28% (18% στην προηγούμενη μέτρηση) των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί, το 37% (39% τον Μάιο) ότι θα παραμείνει ίδια και το 26% (32%) ότι θα βελτιωθεί.

Διαφορετική ωστόσο είναι η εικόνα στην ερώτηση σχετικά με το εάν οι ψηφοφόροι αναμένουν να βελτιωθεί ή να χειροτερέψει η δική τους οικονομική κατάσταση, το 35% (51% στην προηγούμενη μέτρηση) εκφράζει απαισιοδοξία, το 15% (15%) αισιοδοξία και το 45% (47%) θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.