Γερμανία: Απώλειες άνω του 1% καταγράφει ο DAX καθώς ο Μερτς απέτυχε να εκλεγεί καγκελάριος

Πτώση άνω του 1% καταγράφει το γερμανικό χρηματιστήριο, καθώς ο Γερμανός συντηρητικός ηγέτης Φρίντριχ Μερτς δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που απαιτείται για να γίνει καγκελάριος στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας που διεξήχθη σήμερα Τρίτη, σε μια απροσδόκητη εξέλιξη για τη δημιουργία κυβέρνησης συνασπισμού με το SPD.

Ειδικότερα, ο δείκτης DAX σημειώνει απώλειες 1,17% ή 275 μονάδων στις 23.062,23 μονάδες.

Στο μεταξύ, τα γερμανικά ομόλογα περιόρισαν την πτώση τους, με την απόδοση των 10ετών ομολόγων να διαπραγματεύεται στο 2,53% έναντι 2,55% νωρίτερα σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Πηγή: skai.gr

