Κατόπιν συμφωνίας με την εταιρεία Latsco Direct Investments Cyprus Limited, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (Bloomberg: GEKTERNA GA / RIC: HRMr.AT) σε συνέχεια των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού ανακοινώνει ότι προτίθεται να υποβάλει στο ΤΑΙΠΕΔ αίτημα για την απόκτηση από την τελευταία του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της “Νέα Αττική Οδός Παραχώρηση Μ.Α.Ε.”. Η Latsco Direct Investments Cyprus Limited αποτελεί επενδυτικό σχήμα του Latsco Family Office, συμφερόντων κ. Μαριάννας Λάτση.
Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί σε premium 15% έναντι της αρχικής δεσμευτικής επένδυσης που έχει ήδη καταβληθεί από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων και στην ολοκλήρωση σχετικών διαδικασιών, όπως προβλέπονται μεταξύ άλλων και από τη σύμβαση παραχώρησης.
