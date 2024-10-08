Ένα νέο σύστημα αυτόματου ετήσιου υπολογισμού των αυξήσεων στον κατώτατο μισθό προσανατολίζεται να καθιερώσει η κυβέρνηση από το 2027 και μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των αυξήσεων θα βασίζεται στις ετήσιες μεταβολές του πληθωρισμού και της παραγωγικότητας.

Ειδικότερα, το πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2022/2041 για επαρκείς κατώτατους μισθούς παρέλαβε από την πρόεδρό της, Καθηγήτρια, Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Η Οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεσπίζει πλαίσιο για την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων μισθών και την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αφενός μεν τα κράτη μέλη καλούνται να καθορίζουν σαφή κριτήρια και αντικειμενικές διαδικασίες για τον καθορισμό και την επικαιροποίηση των νόμιμων κατώτατων μισθών, ενώ δύνανται να χρησιμοποιούν μηχανισμό αυτόματης αναπροσαρμογής των κατώτατων μισθών αφετέρου δε τα κράτη μέλη καλούνται να εκπονήσουν σχέδιο δράσης για την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Στο πόρισμα, που εξέδωσε η Επιτροπή, προτείνει τη χρήση μαθηματικού τύπου ως έναν πιο αντικειμενικό τρόπο υπολογισμού του κατώτατου μισθού, ακολουθώντας το παράδειγμα του γαλλικού συστήματος, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Στο προτεινόμενο σύστημα, ο καθορισμός και η αναπροσαρμογή του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου γίνεται αυτόματα, με βάση συντελεστή που προκύπτει από το άθροισμα:

του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή μεταξύ της 1ης Ιουλίου του προηγούμενου έτους και της 30ής Ιουνίου του τρέχοντος για το χαμηλότερο 20% της εισοδηματικής κατανομής των νοικοκυριών και του ημίσεως του ετήσιου ποσοστού μεταβολής της αγοραστικής δύναμης του γενικού δείκτη μισθών κατά την ίδια χρονική περίοδο. Δηλαδή, η Επιτροπή προτείνει η αυτόματη αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού να λαμβάνει υπ' όψιν και τον πληθωρισμό και την αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο μηχανισμός αυτός θα διατηρεί ακέραια την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα και θα επιτρέπει στους αμειβόμενους με κατώτατο μισθό να επωφελούνται από την αύξηση της παραγωγικότητας και των πραγματικών μισθών στην οικονομία.

Η εφαρμογή του προτεινόμενου μαθηματικού τύπου μπορεί να εκκινήσει το 2027, μετά την ενσωμάτωση της σχετικής οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και την προετοιμασία από την ΕΛΣΤΑΤ των απαραίτητων δεικτών υπολογισμού.

Επισημαίνεται ότι ο κατώτατος μισθός, που θα διαμορφώνεται, μέσω αυτού του συστήματος, δεν επιτρέπεται να μειωθεί, διασφαλίζοντας έτσι το γενικό επίπεδο προστασίας των εργαζομένων.

Στα πλεονεκτήματά του συμπεριλαμβάνονται:

η προβλεψιμότητα ως προς την μελλοντική πορεία του κατώτατου μισθού, η οποία βοηθάει στη μείωση της αβεβαιότητας εργαζομένων και εργοδοτών και, κατά συνέπεια, στηρίζει αφενός μεν τον προγραμματισμό των εργαζομένων αφετέρου δε τη λειτουργία των επιχειρήσεων, ενώ ενθαρρύνονται οι επενδύσεις,

η εισαγωγή των κριτηρίων της οδηγίας με τρόπο που προστατεύει τη διαμόρφωση κατώτατου μισθού από την απόκλιση από τις δυνατότητες της πραγματικής οικονομίας, εξασφαλίζοντας έτσι τη μακροχρόνια οικονομική διατηρησιμότητα,

η προστασία της αγοραστικής δύναμης του χαμηλότερου 20% της εισοδηματικής κατανομής των νοικοκυριών,

η δικαιότερη κατανομή των μισθών για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και

η συνολική ενίσχυση της αξιοπιστίας της οικονομικής πολιτικής της χώρας.

Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία θα αποτελείται κυρίως από εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, προκειμένου να διατυπώνει γνώμη για το ύψος του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και την επικαιροποίησή του, αναβαθμίζοντας έτσι τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία.

Επιπλέον, προτείνεται η κατάρτιση οδικού χάρτη («σχεδίου δράσης») για την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές διαπραγματεύσεις, με την ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, θα λάβει πρωτοβουλίες διαβούλευσης και εκτενούς διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους στη βάση του πορίσματος.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:

«Η ενσωμάτωση της οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς αποτελεί ένα πρόσθετο σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της περαιτέρω διασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους τους πολίτες. Οι προτάσεις της Επιτροπής θα αποτελέσουν, το αμέσως επόμενο διάστημα, τη βάση του διαλόγου της κυβέρνησης με τους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου, στη συνέχεια, το τελικό κείμενο να εισαχθεί στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής, Καθηγήτρια, Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου και προς όλα τα μέλη της Επιτροπής για την πολύτιμη συμβολή τους στο σημαντικό αυτό εγχείρημα».

