Sunlight Group: Αλλαγές στη διοικητική της ομάδα

Η Sunlight Group, μέλος του ομίλου Olympia, ανακοίνωσε ότι στις 4 Οκτωβρίου 2024, ο Holger Aschke διαδέχεται τον Martin Hartmann στη θέση του Chief Commercial Officer (CCO), ενώ ο Martin Hartmann παραμένει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέτοχος του Ομίλου.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, ο Holger Aschke διαθέτει μακρά εμπειρία στον κλάδο και αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχίας στον συγκεκριμένο ρόλο. Από τον Αύγουστο του 2021, διετέλεσε Managing Director της Triathlon Holding GmbH, όπου επικεντρώθηκε στην Επιχειρηματική Ανάπτυξη και τις Διεθνείς Αγορές. Προηγουμένως, κατείχε ανώτερες διοικητικές θέσεις,συμπεριλαμβανομένης της θέσης του Προέδρου για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική στην EnerSys, καθώς και του Αντιπροέδρου Πωλήσεων και Μάρκετινγκ για τη Reserve Power - EMEA από τον Απρίλιο του 2010 έως τον Ιανουάριο του 2016. Υπό την ευθύνη του, ο Όμιλος Sunlight θα συνεχίσει να επενδύει στην ανάπτυξη και την καινοτομία.

Ο Λάμπρος Μπίσαλας, Διευθύνων Σύμβουλος της Sunlight Group, υπογράμμισε: «Η συμβολή του Martin Hartmann ήταν ανεκτίμητη για τη Sunlight Group. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για την αφοσίωση που επέδειξε τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Παράλληλα, είμαστε ενθουσιασμένοι για το νέο κεφάλαιο στη διοικητική μας σύνθεση. Πιστεύουμε ακράδαντα στις δυνατότητες του Holger να οδηγήσει την ομάδα σε νέες επιτυχίες και να προετοιμάσει την επόμενη γενιά ταλέντων στις πωλήσεις. Μαζί, θα συνεχίσουμε να προωθούμε την καινοτομία, να ενισχύουμε την ικανοποίηση των πελατών μας και να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία».

Ο Holger Aschke δήλωσε: «Είναι τιμή μου που αναλαμβάνω τον ρόλο του Chief Commercial Officer. Ανυπομονώ να συνεχίσω το σημαντικό έργο τουMartin και μαζί με την αφοσιωμένη ομάδα της Sunlight να προάγουμε την καινοτομία και να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.