Η Κίνα εισήγαγε προσωρινούς δασμούς μεταξύ 30,6% και 39% στα ευρωπαϊκά μπράντι ως απάντηση στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόσθετους δασμούς έως και 45% στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα.

Ειδικότερα, το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου δήλωσε ότι τα προσωρινά μέτρα anti-dumping θα τεθούν σε ισχύ στις 11 Οκτωβρίου. Πρόσθεσε ότι η απόφαση λήφθηκε μετά από έρευνα που έδειξε ότι «η εγχώρια βιομηχανία μπράντι απειλήθηκε με σημαντική ζημιά και ότι υπήρξε μια σύνδεση μεταξύ dumping και απειλής σημαντικής ζημίας» και επέμεινε ότι η κίνηση ήταν σύμφωνη με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και τους κινεζικούς νόμους.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να επιβάλει τους δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα, παρόλο που δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία μεταξύ των κρατών μελών, με πολλά να απείχαν από την ψηφοφορία και πολλά, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, να αντιτίθενται στην κίνηση. Η Επιτροπή επέμεινε ότι τα μέτρα της ήταν σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της στον ΠΟΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.