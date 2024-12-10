ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ιστορική ευκαιρία για ένα πιο πράσινο μέλλον για την Ελλάδα

«Με ώθηση από τις πρόσφατες αναβαθμίσεις της επενδυτικής βαθμίδας, με ισχυρές συστημικές τράπεζες και 70 δισεκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση από την Ε.Ε., η Ελλάδα έχει μία ιστορική ευκαιρία σε ένα φωτεινότερο και πιο πράσινο μέλλον».

Με αυτά τα λόγια, η κα Πηνελόπη Λαζαρίδου, Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος και Γενική Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, περιέγραψε το νέο επενδυτικό τοπίο που διαμορφώνεται για τη χώρα μας, μιλώντας, στο πρόσφατο συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Παράλληλα, η κα Λαζαρίδου, σημείωσε πως «στο μέλλον οι προτεραιότητες της Ελλάδας στις υποδομές θα συνεχίσουν να περιλαμβάνουν έργα μεταφορών, αλλά θα είναι σίγουρα περισσότερο διαφοροποιημένες και πολυδιάστατες απαντώντας στις περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις της εποχής μας». Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο γεγονός ότι η Ελλάδα ευθυγραμμίζει τις υποδομές της με τη στρατηγική για τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 6,3 δισ. ευρώ έχουν διατεθεί σε έργα πράσινης μετάβασης, με τα σημαντικότερα εξ αυτών να αφορούν σε:

Έργα διαχείρισης υδάτων € 2,5 δισ., με επενδύσεις για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, τον έλεγχο και τον εκσυγχρονισμό της άρδευσης καθώς και εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού για την εξασφάλιση βιώσιμων πόρων για τη γεωργία και τα νοικοκυριά.

Έργα διαχείρισης απορριμμάτων που υπολογίζονται σε €2,5 δισ., με εξελιγμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας που στοχεύουν στη μείωση της εξάρτησης από χωματερές και στην τόνωση της υγειονομικής ταφής και των ποσοστών ανακύκλωσης.

Προηγμένες μονάδες αφαλάτωσης που ευθυγραμμίζονται επίσης με την προστασία του περιβάλλοντος και την προαγωγή της βιωσιμότητας.

Αναβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου που θα ενισχύσει την εθνική συνδεσιμότητα και θα συμβάλει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών.

«Το χαρτοφυλάκιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ περιλαμβάνει έργα ύψους 10 δισ. ευρώ, τα οποία εναρμονίζονται πλήρως με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, προτεραιοποιώντας κλιματικά φιλικά και ενεργειακά καινοτόμα έργα όπως η Αμφιλοχία, το μεγαλύτερο έργο αποθήκευσης ενέργειας με τη μέθοδο της αντλησιοταμίευσης - αναγνωρισμένο ως τέτοιο από την ΕΕ - ένα έργο κοινής ωφέλειας. Έργα διαχείρισης ύδατος, απορριμμάτων και αρδευτικά έργα που επίσης αναδεικνύουν την στροφή προς μια περιβαλλοντικά φιλική στρατηγική υποδομών. Ακόμα και τα παραδοσιακά έργα μεταφορών όπως η εμβληματική Εγνατία Οδός, ο κρίσιμος για την τοπική κοινωνία Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης και το οικονομικά εξωστρεφές νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι, κατασκευάζονται και κυρίως θα λειτουργούν με βάση τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Αυτές οι πρωτοβουλίες αντανακλούν το όραμα όλων μας για μια πιο περιβαλλοντικά ευαίσθητη agenda υποδομών, στοχεύοντας στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πιο βιώσιμο αύριο. Για μια ακόμα φορά ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κάνει πράξη όσα λέει, αφού είναι ήδη τοποθετημένος ώστε να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την αλλαγή της στρατηγικής υποδομών στη χώρα», κατέληξε η κα. Λαζαρίδου, δίνοντας ξεκάθαρα το στίγμα των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

