Στο 2,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμος τον Νοέμβριο, αμετάβλητος σε σχέση με τον Οκτώβριο

Στο 2,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο, αμετάβλητος σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν μειωμένες τιμές από 1 έως και 4,6% σε ζυμαρικά, πουλερικά, ψάρια, φρούτα και λάδι ενώ νέα αύξηση 1,1% σημειώθηκε στα ενοίκια.

Σε ετήσια βάση τα ενοίκια είναι αυξημένα κατά 7,5% ενώ ο κλάδος ένδυσης και υπόδησης σημειώνει ανατιμήσεις 7,2%

Μεγάλη πτώση 18,7% σημειώθηκε και στις τιμές ξενοδοχείων από τον Οκτώβριο στον Νοέμβριο.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στην έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ:

Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Νοεμβρίου 2024 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Νοεμβρίου 2023 προέκυψε αύξηση 2,4% έναντι αύξησης 3,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2023 με το 2022.

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Νοέμβριο 2024, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2024 παρουσίασε μείωση 0,4%, έναντι μείωσης επίσης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 – Νοεμβρίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2022 - Νοεμβρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 2,8%, έναντι αύξησης 3,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2022 - Νοεμβρίου 2023 με το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2021 - Νοεμβρίου 2022

Η μείωση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,4% τον μήνα Νοέμβριο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2024, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

- 0,7% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, πουλερικά, νωπά ψάρια, έλαια και λίπη, νωπά φρούτα, νωπά λαχανικά. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα τυριά

- 0,6% στην ομάδα Στέγαση, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στον ηλεκτρισμό. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα: ενοίκια κατοικιών, φυσικό αέριο.

- 0,3% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις οικιακές συσκευές και επισκευές.

- 0,2% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα καύσιμα και λιπαντικά.

- 0,3% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό - υπολογιστές – επισκευές.

- 0,7% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία.

0,3% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα άλλα είδη ατομικής φροντίδας

2. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

0,2% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 2,4% τον μήνα Νοέμβριο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Νοεμβρίου 2023, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

- 0,6% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, δημητριακά για πρωινό, μοσχάρι, ψάρια νωπά, ελαιόλαδο, αποξηραμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς, λαχανικά (γενικά), ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκάπαγωτά, μεταλλικό νερό-αναψυκτικά-χυμούς φρούτων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, πίτσες και πίτες, ζυμαρικά, πουλερικά, γαλακτοκομικά και αυγά, άλλα βρώσιμα έλαια, νωπά φρούτα.

- 1,0% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα). • 7,2% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

- 2,1% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα

- 3,6% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά προϊόντα, ιατρικέςοδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη.

- 1,7% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά.

- 1,6% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

- 1,4% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό επεξεργασίας πληροφοριών, μικρά είδη αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, εφημερίδες-βιβλία και χαρτικά είδη, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας, διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού.

- 2,6% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

- 6,0% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενείακυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία

- 2,2% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλα προσωπικά είδη, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα άλλα είδη ατομικής φροντίδας.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

- 0,1% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και διακοσμητικά είδη, οικιακές συσκευές και επισκευές, οικιακές υπηρεσίες.

Στο μεταξύ, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) παρουσίασε ετήσια αύξηση 3% τον Νοέμβριο του 2024.

Παράλληλα, ο ΕνΔΤΚ κατά τον μήνα Νοέμβριο 2024, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2024 παρουσίασε μείωση 1,2% έναντι μείωσης 1,1% που

σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Τέλος, ο μέσος ΕνΔΤΚ του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 - Νοεμβρίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2022 - Νοεμβρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 3,1% έναντι αύξησης 4,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2022 - Νοεμβρίου 2023 με το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2021 - Νοεμβρίου 2022.

