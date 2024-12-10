Ομιλία, με θέμα «Χτίζοντας μια αμοιβαία επικερδή σχέση για εργαζόμενους και επενδυτές», πραγματοποίησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, στο 26ο ετήσιο forum της Capital Link «Invest in Greece», που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη.

Κατά την έναρξη της ομιλίας της, η υπουργός ανέδειξε τον σημαντικό μετασχηματισμό που έχει επιτύχει τα τελευταία 5,5 χρόνια η ελληνική οικονομία και αναφέρθηκε στη ραγδαία ανάπτυξη και την αύξηση του ΑΕΠ, η οποία συνοδεύθηκε από παράλληλη αύξηση των επενδύσεων.

Όπως υπογράμμισε, τα τελευταία πέντε χρόνια, οι επενδύσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 84%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη.

Η κ. Κεραμέως τόνισε ότι οι θετικές αλλαγές που έχουν επιτευχθεί στην οικονομία, συνοδεύονται από ριζικές αλλαγές στην αγορά εργασίας και μέλημα της κυβέρνησης είναι να διασφαλίσει ότι η αγορά εργασίας θα γίνει πιο ελκυστική και θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επενδυτών.

«Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι μεταρρυθμίσεις, που υλοποιήσαμε, οδήγησαν στη δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας, ένα σημαντικό επίτευγμα για μια χώρα με πληθυσμό λίγο πάνω από τα 10 εκατομμύρια», σχολίασε η υπουργός, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ανεργία μειώθηκε στο μισό τα τελευταία πέντε χρόνια και για πρώτη φορά από το 2009 βρίσκεται στο 9%.

Στη συνέχεια, η κ. Κεραμέως εστίασε στα τέσσερα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση από το 2019, προκειμένου να συνδράμει εργαζόμενους και επιχειρήσεις, τα οποία είναι τα εξής:

1. Μείωση του κόστους εργασίας. Οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν μειωθεί κατά 5,4% από το 2019 και, μέχρι το 2027, η συνολική μείωση θα είναι 5,9%. Αυτό έχει μειώσει σημαντικά το μη μισθολογικό κόστος, διευκολύνοντας αφενός μεν τους εργοδότες να προσλάβουν εργαζόμενους αφετέρου δε τους εργαζόμενους να αυξήσουν το εισόδημά τους.

2. Σταθερότητα και προβλεψιμότητα. Οι επενδυτές προφανώς επιζητούν σταθερότητα και προβλεψιμότητα, για να κάνουν μακροχρόνιες δεσμεύσεις και στην κατεύθυνση αυτή η κυβέρνηση εργάστηκε σκληρά, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το πολιτικό και οικονομικό τοπίο στη χώρα είναι σταθερό σε αντίθεση με την κατάσταση η οποία επικρατεί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Την περασμένη εβδομάδα, ενσωματώσαμε την έννοια της προβλεψιμότητας και στον κατώτατο μισθό», είπε η υπουργός, αναφερόμενη στη θεσμοθέτηση του νέου συστήματος υπολογισμού του κατώτατου μισθού, μέσω μαθηματικού τύπου.

«Αυτό το πιο προβλέψιμο, πιο αντικειμενικό σύστημα θα βοηθήσει τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις στον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό τους», εξήγησε η κα Κεραμέως.

3. Αναβάθμιση και αύξηση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. «Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, ιδιαίτερα με την εμφάνιση της Τεχνητής Νοημοσύνης, μετασχηματίζει την αγορά εργασίας και είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι το εργατικό δυναμικό έχει τις δεξιότητες που απαιτούνται και να προσελκύσουμε επενδύσεις», συμπλήρωσε η υπουργός Εργασίας και, στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης και επανακατάρτισης, που εστιάζουν στις πράσινες και τις ψηφιακές δεξιότητες, στην ιδιαίτερη σημασία που δίνεται στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, αλλά και στην αναβάθμιση του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών στην Αγορά Εργασίας.

4. Αύξηση της απασχόλησης. «Παρά τη σημαντική μείωση της ανεργίας, υπάρχουν περιθώρια αύξησης της απασχόλησης, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, όπως είναι οι γυναίκες, οι νέοι, τα Άτομα με Αναπηρία και οι πιο ηλικιωμένοι συμπολίτες μας», διαπίστωσε η κ. Κεραμέως, η οποία, στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε μέτρα που λαμβάνονται για αύξηση της απασχόλησης και, συγκεκριμένα: α) στη δημιουργία επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης για ανέργους που δεν έχουν εργασιακή εμπειρία ή επαγγελματικά προσόντα, β) στις «Ημέρες Καριέρας», μέσω των οποίων γίνεται η σύζευξη μεταξύ εταιριών και ατόμων που ψάχνουν εργασία, γ) στην προσέλκυση Ελλήνων της διασποράς και στην οργάνωση και σε χώρες του εξωτερικού αντίστοιχων εκδηλώσεων, προκειμένου να έρθουν σε επαφή με ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν προσωπικό.

«Τα τελευταία 5,5 χρόνια έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για τον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και τη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής οικονομίας. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας, αλλά είμαστε προσηλωμένοι στη συνέχιση της μεταρρυθμιστικής μας ατζέντας, προκειμένου να κάνουμε την Ελλάδα ακόμα πιο ελκυστική στις επενδύσεις», είπε η κ. Κεραμέως.

Επίσης, η υπουργός Εργασίας επισκέφθηκε τα γραφεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) στη Νέα Υόρκη και πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με στελέχη της. Επιπλέον, η κ. Κεραμέως είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει διμερείς επαφές με εκπροσώπους σημαντικών διεθνών επενδυτικών εταιριών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

