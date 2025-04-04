Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω πτωτικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς συνεχίζονται οι αναταράξεις μετά τους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.650,22 μονάδες σημειώνοντας απώλειες 1,70%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 30,85 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,95%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,47%.

Πτωτικά κινούνται όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-3,88%), Eurobank (-3,72%), της ΔΕΗ (-3,53%), της Πειραιώς (-3,41%) και της Εθνικής (-3,13%).

Ανοδικά κινούνται 10 μετοχές, 72 πτωτικά και 5 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ave (+2,79%) και Profile (+1,35%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Μουζάκης(κ) (-8,93%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-8,39%).

Το ευρώ υποχωρεί 0,57%

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει διορθωτική πτώση σε ποσοστό 0,57%, μετά τη χθεσινή ισχυρή άνοδο σε υψηλά 6 μηνών, και διαμορφώνεται στα 1,0987 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 160,7870 γεν, στο 0,8455 με τη στερλίνα και στο 0,9401 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,32% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 146,3940 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,80% και διαμορφώνεται στα 1,2990 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

