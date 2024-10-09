Γ. Κοντόπουλος: Η επιστροφή του Χ.Α στις ανεπτυγμένες αγορές αποτελεί στρατηγικό μας στόχο

«Για εμάς, τα τελευταία δύο χρόνια, η επιστροφή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές αποτελεί κεντρικό στρατηγικό μας στόχο, για τον οποίο εργαζόμαστε συστηματικά και συντεταγμένα», δήλωσε ο κ . Γιάννος Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά τη χθεσινή απόφαση του οίκου FTSE Russell να εντάξει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε watchlist αναβάθμισης στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών.

Επίσης πρόσθεσε: «H εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από 8 χρόνια παραμονής μας στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών, και επιβεβαιώνει την πρόοδο που έχει συντελεστεί στα κρίσιμα μεγέθη τόσο της αγοράς μας, όσο και των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών».

Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Αύγουστο, στον προθάλαμο της αναβάθμισης στις ανεπτυγμένες αγορές έθεσε ο οίκος S&P το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς το περιέλαβε στη λίστα παρακολούθησης (watchlist) του 2025, οπότε και θα ληφθεί η τελική απόφαση για την επάνοδό του στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών. Μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, ένας σημαντικός σταθμός για το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι η αναβάθμιση του στην κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Χ.Α. λαμβάνει αξιολογήσεις από τρεις οίκους, τον MSCI τον οίκο FTSE και τον οίκο αξιολόγησης S&P. Ο κάθε ένας θέτει τις δικές του προϋποθέσεις και όρους για ένταξη στις ώριμες αγορές. Ο οίκος ΜSCI σε πρόσφατη αξιολόγηση του δεν προχώρησε στην ένταξη της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς σε «watch list για αναβάθμιση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.